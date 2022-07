Todesca, Batakis y D’Alessandrodo; los nombres que mencionan para una ministra mujer, pero en el mercado hablan de Massa, Redrado a Agis.

El presidente convocó de urgencia a la Quinta de Olivos a sus asesores más cercanos para analizar la crisis en el gobierno que detonó la renuncia sorpresiva de Martín Guzmán al Ministerio de Economía. La tarea urgente es definir un nombre antes del lunes cuando abran los mercados.

En ese sentido, Alberto Fernández se debate en elegir a una economista mujer, en un gesto al ala feminista que lidera Vilma Ibarra, acaso la asesora más influyente del presidente o un nombre que pueda tranquilizar a los mercados luego de una semana en que el dólar volvió a cotizar en alza y la inflación confirmará la misma tendencia.

En el primer caso, el presidente evalúa los nombres de Silvina Batakis, ex ministra de Economía de la Provincia de Buenos Aires durante la gestión de Daniel Scioli y actualmente ocupa secretaria de Provincias del Ministerio del Interior; el nexo de la cartera que preside Wado de Pedro con las provincias.

Cecilia Todesca, Silvina Batakis y Mercedes D´Alessandro son las tres mujeres economistas que mencionan en el albertismo como posibles sucesoras de Guzmán. En el mercado preferirían que asuma en Economía Massa o Redrado y en tercer lugar Alvarez Agis.

Otra alternativa es Mercedes D’Alessandro quien fundó la ONG Economía Feminista y se desempeñó como directora de Economía, Igualdad y Género del Ministerio que hasta este sábado conducía Martín Guzmán. La economista dejó el cargo a fines de marzo pasado.

Cecilia Todesca

El tercer nombre es el de Cecilia Todesca, economista del Grupo Callao, la agrupación más cercana a Alberto, quien actualmente se desempeña como número dos de Santiago Cafiero en la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales de Cancillería.

Fuentes del Gobierno afirmaron a LPO que Todesca fue convocada a la Quinta de Olivos desayunar con Alberto Fernández este domingo.

Sin embargo, fuentes del mercado consultadas por LPO coincidieron en que ninguna de las tres opciones tienen la trayectoria para frenar la corrida que tiene al Gobierno contra las cuerdas, ni la llegada a los principales círculos del poder económico para recrear las expectativas.

Fuentes del Gobierno afirmaron a LPO que Todesca fue convocada a la Quinta de Olivos desayunar con Alberto Fernández este domingo.

En ese sentido, sostienen que el principal problema del gobierno es político y no económico, por lo tanto lo ven a Sergio Massa como el oficialista con la muñeca política necesaria para surfear la crisis y además es el único del Frente de Todos que supo mantener canales de diálogo abierto entre el kirchnerismo y el albertismo, una condición fundamental para comenzar a transitar una salida a la crisis.

De hecho, en su carta de renuncia, Guzmán le reserva un párrafo a la necesidad de pacificar las peleas internas: «Desde la experiencia que he vivido, considero que será primordial que trabaje en un acuerdo político dentro de la coalición gobernante para que quien me reemplace, que tendrá por delante esta alta responsabilidad, cuente con el manejo centralizado de los instrumentos de política macroeconómica necesarios para consolidar los avances descriptos y hacer frente a los desafíos por delante», escribió el ahora ex ministro.

El titular de la Cámara de Diputados viajó con Alberto Fernández a Los Ángeles, donde le pidió cambios que el presidente volvió a demorar. Luego de eso, desde el Frente Renovador amenazaron con dejar el Frente de Todos tras convocar a un plenario que ahora fue reprogramado para agosto, en un gesto de Massa a Alberto para darle más tiempo para las modificaciones pero tampoco sucedieron. Después Massa acompañó al presidente a Europa y volvieron a hablar. Ahora, los cambios que el presidente dilató se convirtieron en ineludibles.

Por otro lado, como publicó en exclusiva La Política Online, se baraja el nombre de Emmanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía de Axel Kiccilof y el hombre de Alberto que negoció la transición con Mauricio Macri en 2019.

Si bien, Álvarez Agis tiene experiencia en el sector privado y en las finanzas, lo consideran con menos incidencia en el mercado que Martín Redrado, otro de los nombres que se barajan para reemplazar a Guzmán.

LPO