Logró el apoyo de 22 países, incluidos Colombia y Ecuador.

El Gobierno logró reunir los consensos de los países latinoamericanos y presidirá la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Alberto buscará el año que le toque liderar el bloque regional para interceder en los conflictos abiertos en Venezuela, Cuba y Nicaragua, impulsar acuerdos comerciales que Argentina viene empujando desde el Mercosur con países centroamericanos, avanzar en un Agencia Aeroespacial Latinomericana y afinar la diplomacia sanitaria que la Casa Rosada pretender implementar en la región.

Además, Argentina y México trabajan para que esta nueva etapa de la Celac permita contrarrestar el poder de la OEA comandada por Luis Almagro con quien Lopez Obrador y Alberto Fernández tiene una guerra abierta.

El propio presidente mexicano confirmó la primicia de este medio cuando durante la cumbre propuso «crear organismo que no sea lacayo de nadie», en clara referencia a la OEA. «La propuesta es ni más ni menos que construir algo semejante a la Unión Europea, pero apegado a nuestra historia, a nuestra realidad y a nuestras identidades», agregó el mexicano.

Por su parte, Felipe Solá hizo púbico cada uno de los apoyos recibidos por el país para presidir el organismo regional y destacó que «una de las aristas más valiosas de la CELAC, que debemos reconocer y potenciar, es su capacidad de dar impulso al diálogo con nuestros socios extrarregionales».

Una fuente de Cancillería que siguió de cerca las negociaciones de Solá en México dijo a LPO que «estamos contentos porque hicimos acuerdos transversales. Recibimos apoyos de Chile, Colombia, Paraguay, Cuba, Venezuela, Bolivia y México». «En este mundo de slogans y grieta es poco habitual alcanzar este nivel diálogo con todos y habla bien del liderazgo regional de Argentina y Alberto», añadió.

Si bien el paso formal para la elección de la presidencia será en la cumbre de presidentes del mes de septiembre, Argentina terminó cosechando 22 apoyos de los 33 países.

De esta forma, el eje México-Argentina termina logrando su primera victoria luego de los fracasos para frenar al candidato de Donald Trump en el BID, Mauricio Claver-Carone, y la presidencia de la Confederación Andina de Fomento (CAF).

Un dato no menor es que este nuevo impulso que México y Argentina le están dando a la Celac, no cuenta con el apoyo de Brasil que, desde que Bolsonaro llegó al poder en enero de 2019, no participa del bloque. Brasil es la principal potencia de la región y sin su apoyo, el liderazgo argentino puede perder capacidad de articulación interna y con potencias como Estados Unidos y China.