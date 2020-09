El presidente pidió no darle importancia al discurso y lamentó que los medios difundan fake news.

El presidente Alberto Fernández cruzó a Eduardo Duhalde, quien en la última semana lo acusó de estar «grogui» por recibir los golpes de la crisis económica y la pandemia del coronavirus. El jefe de Estado además lamentó que los medios de comunicación difundan fake news.



«No hay que darle importancia», respondió el Presidente cuando le preguntaron su opinión acerca de las palabras de Duhalde en Radio Pop. «A veces uno de los grandes problemas de la política argentina es entender cuándo el tiempo ha pasado para uno», agregó.

El jefe de Estado continuó su crítica a Duhalde con una metáfora que refleja la necesidad del ex presidente de estar en la prensa argentina: «Yo siempre digo si quiero ser tapa de los diarios me paro en el Obelisco, me desnudo y soy tapa de los diarios, pero esa no es la mejor forma”.

Alberto sostuvo que algunos dirigentes para estar en los diarios «recurren a esos análisis que están tan alejados de la realidad Argentina» y calificó a Duhalde de ser «un hombre muy valioso, que tiene mucho de argentino». Además sostuvo que «él ni siquiera vivió lo que está diciendo».