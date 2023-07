EL SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DE MISIONES Y ACTUAL PRECANDIDATO A DIPUTADO NACIONAL POR INNOVACIÓN FEDERAL, HABLÓ SOBRE LA ACTUALIDAD DEL PERONISMO Y LOS NUEVOS DESAFÍOS QUE TRAEN ESTAS ELECCIONES.

Alberto el del grupo folclórico apodado “Los Hermanos Arrua” lleva en la sangre la música, más específicamente el folklore que lo acompañó buena parte de su vida, haciendo bailar a más de uno cuando hacia sonar un chamame.

-¿Cuándo empezaste con la música?

-De chico me empezó a gustar la música, cuando tenía 10 años comenzamos con mi hermano a crear un grupo de folklore en el cual, yo tocaba la guitarra y mi hermano el acordeón, desde ese entonces nos empezaron a invitar a escenarios y se dió la casualidad de que aquellos que nos invitaban eran del partido justicialista para actuar en sus actos políticos.

-¿Queres contarme un poco más de tu infancia?

-Mi infancia fue en la década de los ´90 y particularmente la sufrí mucho, me acuerdo cuando mis padres se quedaron sin trabajo debido a los cierres de empresas por las privatizaciones, recuerdo el cierre de Yacyretá, la del banco provincia y la venta del papel misionero. Todas empresas misioneras que generaban empleo para los misioneros y su venta afecto terriblemente a nuestra sociedad. Y ahora escucho los discursos de algunos candidatos a presidente y realmente me preocupa que eso vuelva a suceder.

-¿En parte eso te llevó a hacer política?

-En parte si, la situación social sobre todo fue lo que me impulsó a ingresar en la política porque quería cambiar las cosas. Por otra parte, la música fue otra puerta de entrada, ya que tuve la posibilidad de presenciar esos actos, las charlas con la gente y los proyectos que luego surgían, eso me motivo a querer hacer lo mismo.

-¿Cómo fue tu primera incursión en el PJ?

– A los 18 años cuando estaba iniciando en la política partidaria, el justicialismo de ese momento no tenía una secretaria de juventud sindical y pensé en la necesidad de impulsar un espacio con estas características dentro del peronismo. Por ello, comencé a viajar por la provincia organizando este nuevo espacio y a los 20 años, después de un arduo trabajo fui nombrado como secretario general de la juventud sindical del partido, esos fueron mis comienzos. Luego tuve idas y vueltas con el espacio, donde me alejé en su etapa más neoliberal y me acerqué nuevamente en el 2001 cuando sentí que tenía que volver a dar una mano.

-¿En qué sector ideológico pones al peronismo?

-El peronismo no es populismo, ni socialismo, ni comunismo, mucho menos neoliberalismo, estas deformaciones existieron debido a que muchos utilizaron el sello para engañar a la gente. Y la doctrina peronista es resolver los problemas de la gente, para que cada día puedan vivir un poco mejor.

-¿Qué referentes políticos influyeron en vos como dirigente?

-Néstor Kirchner influyó mucho en mi formación política, su gestión de gobierno fue la mejor y además el país avanzó 50 años con su presidencia, fue alguien excepcional. A nivel provincial claramente mi referente es Carlos Rovira y destaco de él su gran respeto y amplitud que llevan a formar espacios inclusivos e innovadores donde reina la concordia, así como su habilidad para resolver los problemas de los misioneros.

-¿El espacio natural del PJ es dentro de la Renovación?

-Estoy convencido de ello, ya que después de la implosión del PJ misionero en los ´90 varios afiliados del partido siguieron militado en la Renovación, siendo recibidos por Rovira quien fue muy generoso con los compañeros. Veo muchos de los valores peronistas dentro del Frente Renovador, como los Espacios Maker que son un claro paradigma de justicia social. Por eso mismo, adherimos a Innovación Federal, ya que además había una directiva desde el partido nacional de acompañarlos. Por ello todas las otras divergencias que puedan existir fuera de este frente, no son representativas, debido a que todo el peronismo misionero se encuentra en Innovación Federal.

-¿Qué otros valores ves en la Renovación?

– La Renovación es la nueva forma de hacer política y eso tiene que ver con el orden y la concordia que tienen como hilos conductores, ya que cuando uno tiene la política ordenada puede hacer todo lo otro, debido a que los funcionarios se preocupan solamente por la gestión y por responder y cuidar a los misioneros.

-¿Cómo asumís este nuevo desafío de ser precandidato a Diputado Nacional?

-Vengo de la militancia, y esta candidatura la siento como un reconocimiento al trabajo militante, debido a que es una oportunidad que la tomo con mucha responsabilidad y seriedad. Además, genera orgullo pertenecer a un espacio que goza de un orden político que a la vez se replica en el frente nacional que acompañamos.

-¿Como es tu agenda en campaña?

-Mi agenda en campaña es muy aleatoria, suelo visitar por día entre 5 u 8 ciudades de la provincia, y especialmente me encanta recorrer los Espacios Maker donde los chicos a muy corta edad están programando y comunicándose desde distintas ciudades con el Silicon Misiones.

-¿Qué opinión tenes de Massa como precandidato presidencial?

-Desde el momento que Massa tuvo la capacidad de hacer coincidir a todos los espacios dentro de Unión por la Patria, en que él debería encabezar este nuevo desafío, demostró que es el indicado. Lo mismo sucede a la hora de convencer y negociar con los acreedores externos del país, donde muestra una gran habilidad de liderazgo, conduciendo la economía en un momento muy complicado. Por otro lado, Massa es el candidato que más conoce a Misiones y más relación tiene con el Frente Renovador y eso traería grandes ventajas para la provincia, ya podemos ver algunas como el puerto de Posadas o la zona aduanera especial.

Por Fernando Retamozo . Politólogo y Periodista.