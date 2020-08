Además acusó a su predecesor de mandar a contagiar a la gente al banderazo del lunes.

En declaraciones a Radio 10, el presidente llegó a esa conclusión al referirse a «los primeros cinco meses de la Argentina de 2020 en términos laborales, producto del ATP y todas las medidas como prohibición de despidos, doble indemnización».

Además criticó a su predecesor por fomentar el banderazo del lunes pasado. «Es una gran irresponsabilidad», indicó.

«Cualquier hombre público, sea político o no, debe medir sus palabras porque debe entender que hay un riesgo en lo que esta diciendo si hay mucha gente que lo escucha y le presta atención», dijo Alberto. «Cuando uno escucha decir esas cosas, entiende que está mandando a la gente a contagiarse», atacó a Macri.

Luego reveló una conversación con el propio Macri. «Al día siguiente que dicté la cuarentena, él me llamó y lo que me recomendó es que no hagamos cuarentena, que dejemos a toda la gente en la calle que murieran los que tengan que morirse. Él cree eso y actúa en consecuencia. Gracias a Dios estoy muy lejos de eso. Para mí la política es cuidar a la gente, la salud de la gente, preservar el trabajo», aseguró Alberto.

Por otro lado, dijo que «hay algunos que no quieren que salga la reforma judicial para mantener a la corporación judicial que tanto daño ha hecho» y explicó que la cláusula que agregó el senador Oscar Parrilli «no cambia en nada el sentido de la norma».

«Hemos mandado un proyecto de Ley con el único propósito de que el Congreso lo debate y que cada uno aporte y cambie lo que crea que debe cambiar siempre», aseguró el presidente.

Quien salió en defensa de Macri fue la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que en un audio dirigido a la dirigencia dijo que «es una falta de respeto, me entristece mucho que un presidente diga semejante barbaridad y tenga tan poca empatía con la gente».