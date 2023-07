El gobernador de Misiones Oscar Ahuad esta junto a un total de diez gobernadores y tres vices dijeron presente en el escenario político por excelencia a nivel federal en la Ciudad de Buenos Aires.

Ellos son Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Zillioto (La Pampa), Gildo Insfrán(Formosa), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Juan Manzur y Osvaldo Jaldo(Tucumán), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Herrera Ahuad(Misiones), Mariano Arcioni (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Alicia Kirchner (Santa Cruz) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) participan del encuentro. También se sumaron los vices Analía Rach Quiroga (Chaco) y Antonio Marocco (Salta)

El lunes Ahuad y la plana de la Renovación lo recibieron en Iguazú, y ahora está en el CFI para ratificar su apoyo. Recordemos que en Misiones hubo un fuerte acto político junto al próximo gobernador, Hugo Passalacqua, aprovechando la presencia de Massa en la cumbre del Mercosur., donde se dieron continuidad a varios programas AHORA y la Renovación brindó su total apoyo al pre candidato a Presidente por Unidos por el Cambio que lo lleva con la lista de unidad junto a Rossi.

Herrera Ahuad tiene alineados a sus 78 intendentes detrás de la fórmula Massa-Rossi. Su pedido fue explícito: trabajar para sostener el triunfo de la elección provincial. «Sé que va a ser un gran Presidente», vaticinó Passalacqua a pesar de que saben los renovadores que deberán trabajar mucho para conseguir los tres tercios de los votos que lograron en mayo. Massa les prometió volver próximamente.

Por primera vez y tras la fuerte derrota en San Juan, la fórmula de Unión por la Patria se muestra junto a los jefes provinciales para reforzar la idea de unidad

Massa no llegó solo. Su compañero de fórmula, Agustín Rossi, lo acompañó a la reunión en el CFI al igual que el ministro del Interior Eduardo ‘Wado’ de Pedro que sigue oficiando de pivot con los gobernadores. El evento deja en claro que la fórmula de Juan Grabois no tiene acompañamiento en la PASO aunque se la aceptó para contener a los desanimados que no comulgan con el massismo.

De Pedro funciona casi como un anfitrión, esta vez sin el traje de precandidato a Presidente pero como representante del madrinazgo de Cristina Kirchner. A pesar de que lo acompañaron en su pretensión varios de los gobernadores, le advirtieron a la Vicepresidenta que el ministro no despegaba en las encuestas. No ayudó tampoco el nonato anuncio del tucumano Juan Manzur como compañero de esa fórmula.

Con los nombres definidos Massa empezó a ordenar la comunicación y la campaña junto a Máximo Kirchner, De Pedro, Rossi y el vicejefe de gabinete Juan Manuel Olmos. A su pedido los gobernadores vinieron a Buenos Aires también con la intención de apuntalarlo y coordinar actos y viajes para los próximos meses. En la previa, hablaron sobre una reunión netamente electoral donde conversarán sobre el panorama de la campaña y el diseño de la estrategia local.

Algunos están ausentes con aviso. Jorge Capitanich no viajará por el alto impacto del asesinato de Cecilia Strzyzowsky y la detención y acusación contra el clan Sena, dirigentes sociales vinculados a la gobernación. Los suegros de Cecilia, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, empañaron la campaña peronista para las PASO y fueron bajados de su postulación.

El santafesino Omar Perotti tampoco llegó al CFI. Ya pasó anoche por el Ministerio de Economía desde donde compartió con Massa el acto de lanzamiento del Programa Impulso Tambero 2. El próximo 16 tiene PASO en Santa Fe y podría no haber buenas noticias para el peronismo.

