Hoy, comenzó con éxito, la Jornada Misionera de Genética Humana, en el Centro Provincial de Convenciones y Eventos. La actividad, que se realiza en conjunto con la Facultad de Ciencias Exactas, Química y Naturales se extenderá hasta el 29 de julio de 2022. El evento se realiza en el marco del décimo aniversario del mencionado Instituto.

En la oportunidad, estuvieron presentes el Gobernador de la Provincia, Dr. Oscar Herrera Ahuad, el Vicegobernador, Dr. Carlos Arce, el Ministro de Salud, Dr. Oscar Alarcon, el Diputado, Presidente de la Comisión de Salud, Dr. Martin Cesino, la Presidente del Parque de Conocimiento, Dra. Claudia Gauto, la rectora de la Universidad Nacional de Misiones, MGTER, Alicia Violeta Bohren, el Vice-rector Sergio Edgardo Katogui, el Decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, Dardo Martí, la Gerente Asistencial del Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga”, Dra. Dalila Bühl, la Directora de Coordinación General del Parque de la Salud, Farm. Natalia Rodríguez, entre otros.

El evento está destinado a profesionales del ámbito de la salud, del ámbito forense y estudiantes de carreras afines.

La Cámara de Representantes de Misiones ha declarado de Interés Provincial, a la Jornada Misionera de Genética Humana. También fue declarado el evento de Interés Municipal.

En este contexto, el Gobernador de Misiones, Dr. Oscar Herrera Ahuad, destacó la sinergia que se viene dando entre la UNaM y el Instituto de Genética Humana (IGeHM). Al tiempo que señaló la importancia del acompañamiento en las ideas como base para éxito de los proyectos, remarcando como ejes centrales la perseverancia, la convicción y los objetivos “cuando uno inicia el camino, convencido de hacia dónde se debe transitar y se tiene el acompañamiento desde la política, no solo desde lo económico sino también desde las ideas, desde la visión, es cuando se hacen realidad las ideas las cosas”.

Por lo que remarcó el acompañamiento del Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Misiones, Ing, Carlos Rovira, “con la idea de la creación del Parque de la Salud de la Provincia de Misiones Dr. Ramón Madariaga, hace 12 años, entabló una enorme pirámide con una base muy amplia, que era la atención y cuidado de toda la población”.

En la misma línea recordó “realizamos muchas reuniones para explicar que la creación por Ley del Parque de la Salud, se trataba de la herramienta que necesitaba la salud de Misiones para poder estar a la altura de la circunstancia de los tiempos que se venían, en la ciencia, en la tecnología, en la innovación, en el cuidado y en la prevención”. También, nombró a José Daniel Guccione, (Ex Ministro Salud de Misiones y diputado Nacional), quien acompañó esa idea.

Finalmente, hizo hincapié en la sinergia de la dinámica de trabajo entre varias instituciones de salud y la UNaM y aseguró que los institutos creados por Ley, como ser el IGeHM, el Instituto Misionero del Cáncer, el Parque de la Salud, “generan certeza, una política de estado, es poner el rumbo hacia donde va a estar la esperanza de la población”.

Por su parte, el Vicegobernador, Dr. Carlos Arce, manifestó que a 10 años de la sanción de la Ley de la creación del IGeHM. “sigue siendo el único del país creado por Ley, esto demuestra la importancia de nuestra Cámara de Representantes abordando temas de salud”.

A ello, añadió tres objetivos “el instituto reúne tres cosas que son salud, identidad, y justicia, pocos organismos tienen estos tres objetivos. Salud para diagnosticar enfermedades desde el embarazo y todas las etapas, articulando atenciones con diferentes Centros de Salud, no sólo un algoritmo de estudio genético, sino también la consulta, la ética”.

Sobre este tema detalló que “se realizan alrededor de1500 estudios forenses por año, en el IGeHM, de ahí viene la justicia, la identidad, los fallos judiciales, que toman en cuenta una prueba certera”.

Mientras que el Ministro de Salud de Misiones, Dr. Oscar Alarcón, manifestó su alegría y reconocimiento al Instituto de Genética. “No podemos sentirnos más orgullosos del Instituto de Genética, trayecto que primero fue una idea, que se plasmó en una ley, que lleva desde el problema a la solución para los misioneros, la ciencia que no se aplica a la gente no tiene sentido y si que tiene sentido este Instituto, que es ciencia, tecnología, que se traslada al paciente, nos queda solo aplausos y reconocimiento, no tenemos nada que envidiar a otro centro del mundo “.

La Responsable del IGHM y Coordinadora Provincial del Programa de Enfermedades Poco Frecuentes, Genetista, Mónica Ludojoski, remarcó “Por ello, quiero destacar el acompañamiento del Presidente de la Cámara de Diputados”.

Al tiempo que indicó “la jornada pretende proporcionar un escenario de formación, actualización, y debate sobre la praxis de la genética humana entre profesionales y estudiantes”

“Han sido 10 años difíciles, pero siempre hemos tenido el apoyo de las autoridades”, asimismo señaló el esfuerzo continuo de todo el equipo del Instituto de Genética.

Finalmente, comentó “quién viene pondera al Parque de la Salud, la manera en que estamos organizados, para que se desarrolle el Instituto eso fue clave, ya que podemos atender en cada una de las etapas”.

Desde la UNaM, Dardo Martí y Sergio Edgardo Katogui , valoran el esfuerzo del Instituto que ha ido o creciendo en forma constante, posibilitando el fortalecimiento en la base de datos con variantes propias, valorando al Parque de la Salud, a disposición de los misioneros.

Por último, resaltan la importancia de la Jornada Misionera de Genética Humana para los jóvenes estudiantes, graduados y profesionales, al poner a disposición el desarrollo en esta ciencia.