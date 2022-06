El ex ministro de Defensa será nombrado jefe de la Agencia Federal de Inteligencia en reemplazo de Cristina Caamaño, su titular desde 2019. Agustín Rossi había renunciado en julio del año pasado para ser candidato en las elecciones legislativas de Santa Fe.

El presidente Alberto Fernández decidió nombrar a Agustín Rossi al frente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). El exministro de Defensa reemplazará a Cristina Caamaño, quien ocupa el cargo desde 2019 y volverá al gobierno tras su salida en julio de 2021.

La noticia fue dada a conocer por el portal Infobae y replicada por Jorge Lanata al aire de “Lanata sin Filtro”. Mientras que Eduardo Feinmann, por su parte, escribió en su cuenta de Twitter: “Agustín Rossi jefe de los espías”.

Caamaño había adelantado que este sería su último año como interventora en el organismo. Durante una entrevista en el mes de febrero sostuvo que “esta intervención vence el 6 de junio” y que los dos años y medio que estuvo en su cargo son “un buen tiempo”. “Va a pasar lo que el Presidente decida”, adelantó.

De esta manera, Agustín Rossi volverá al gobierno tras su salida a mediados del año pasado. El ex ministro de Defensa tuvo que abandonar su cargo por orden del presidente Alberto Fernández, quien había dicho que los funcionarios que fueran candidatos “deben dejar sus cargos”

Si bien se mostró de acuerdo con la decisión, el ex funcionario admitió en ese momento la falta de comunicación que había habido en el gobierno. “Mi renuncia está a disposición del Presidente, él me dirá cuando la tengo que efectivizar. Me enteré de que tengo que renunciar por la televisión, igual que todos”, sostuvo en una entrevista radial.

Hasta ese momento se había desempeñado como ministro de Defensa. Era la segunda vez que ocupaba este cargo, tras hacerlo durante entre 2013 y 2015, durante el segundo mandato de Cristina Kirchner.

En tanto que hace algunas semanas, en medio de los rumores de un regreso al gobierno, Rossi habló con “Sábado Tempranísimo”, donde sostuvo que las diferencias entre los integrantes del gobierno son “inocultables”: “Esas diferencias que uno podía advertir sobre matices al principio de la gestión encontraron un punto de mucha tensión alrededor de la política de acuerdo con el Fondo, y que terminó con un grupo de compañeros que votaron en contra”.

Mitre