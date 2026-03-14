En dos intervenciones realizadas en distintos puntos de la provincia, la Policía de Misiones desplegó operativos de búsqueda que culminaron con la localización de dos niñas que se habían extraviado, activando de inmediato los protocolos previstos para estos casos y coordinando tareas entre distintas dependencias. Ambas fueron asistidas por profesionales de salud y restituidas a sus familias en buen estado.

El primer caso ocurrió ayer en la localidad de 25 de Mayo, donde una niña de 5 años se desorientó mientras jugaba cerca de su vivienda en el paraje Picada El Salto. Tras la alerta de sus familiares, los efectivos iniciaron un rastrillaje que incluyó caminos rurales, sectores de monte y áreas de vegetación.

Luego de casi dos horas de búsqueda, la menor fue hallada a aproximadamente un kilómetro y medio de su casa. Posteriormente fue trasladada al hospital local, donde se constató que una leve escoriación en el antebrazo, encontrándose en buen estado general y recibiendo contención junto a su familia.

El segundo procedimiento se registró anoche en Posadas, cuando una niña de 8 años fue reportada como ausente de su domicilio en el barrio San Jorge, zona Cantera. Ante la denuncia, efectivos de la Comisaría Octava desplegaron un operativo junto a la Agrupación Motorizada y el Centro Integral de Operaciones 911, realizando recorridas en calles y sectores cercanos.

Finalmente, cerca de las 21 horas, los uniformados lograron ubicar a la menor en la intersección de avenida Rademacher y Monteagudo, frente a una estación de servicio. Tras verificar su identidad, fue resguardada y trasladada junto a su madre hasta la base de Sanidad Policial, donde el médico de turno confirmó que se encontraba sin lesiones, completándose su restitución bajo acta de rigor.

Ambos procedimientos reflejan la rápida activación de los protocolos de búsqueda y el trabajo coordinado de las distintas áreas policiales, que permitieron en estos casos localizar a las menores y reencontrarlas con sus familias.