Los equipos del Ministerio de Salud Pública y de la Municipalidad de Garupá iniciaron hoy el operativo de control, descacharrado sensibilización, educación sobre enfermedades vectoriales en el en el complejo habitacional Fátima. La semana próxima se extenderá a todo el municipio.



El objetivo es visualizar las actividades que venimos realizando a lo largo de todo el año, como es el control de foco, sensibilización, limpieza y educación. Lo importante es hablar con el vecino, recorrer juntos su patio y ver que es un potencial criadero y porque hay que mantenerlos libres de esos objetos. Es un trabajo que venimos haciendo hace años y sabemos que para estas fechas hay que doblegar esfuerzos”, indicó el director de Saneamiento Ambiental, Fabián Zelaya.



Por su parte, el Ministro de Salud Pública, Héctor González, señaló que las acciones que hoy iniciamos acá son una muestra de lo que venimos realizando a lo largo del año. “Tuvimos un año con casos complejos y graves de dengue, y no debemos bajar la guardia.

Es difícil hacer predicciones sobre lo que va a pasar en cuanto a dengue, pero si sabemos que si trabajamos todos juntos la situación puede ser otra. Por eso, es fundamental que el vecino entienda que, por más que el Estado haga todo lo que tiene que hacer, pero el vecino no ayuda con la limpieza de su domicilio, ese trabajo no sirve”, enfatizó el Ministro de Salud Pública.

“Si entendemos que el mosquito que nos contagió esta en nuestro hogar o en la casa del vecino, vamos a entender que con simple acciones de limpieza podemos prevenir el dengue. Es importante el compromiso de los vecinos en la limpieza de su casa”, remarcó González.



La Directora de Ambiente y Salud de Garupá, Silvia Acosta, celebró el trabajo entre la provincia y el municipio, “si lo hacemos de esta manera podemos abarcar más sectores y concientizar a la población a través del trabajo de control de vectores del ministerio de salud y la municipalidad”.



Los agentes sanitarios, en conjunto con el personal municipal llevan adelante las tareas de inspección de focos de criaderos de mosquitos, fumigación espacial (control del vector adulto), descacharrado para erradicar los mosquitos. Además de entregar folletería informativa.



Acompañaron al Ministro de Salud Pública los subsecretarios de Atención Primaria y Saneamiento Ambiental, Dr. Danielo Román Silva, de Salud, Héctor Proeza, de Recursos Humanos y Planificación, Rodolfo Fernández Sosa, el director de Saneamiento Ambiental, Dr. Fabián Zelaya, la directora de Ambiente y Salud de Garupá, Silvia Acosta, la directora de Zona Capital, Thelma Rottoli, la directora del Hospital Nuestra Señora de Fátima, Marta Ruiz, la jefa de Área Programática I, Silvia Ayala y el concejal José Luis Peralta.