La Lic Marlenne Abrile, Subsecretaria de Atención Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia habló con Grupo 33 Radio 33 ( 97.3 Posadas . 102.3 Iguazú ) sobre los nuevos desafíos en la función. La importancia de la contención del Estado y las políticas públicas en pos de la defensa de los niños, niñas y adolescentes con sus familias. Buscan lazos para replicar experiencias y sumar herramientas de trabajo.

«La creación de los Hogares de Día para mi es una política pública fundamental que ha diseñado el gobierno Provincial hace 14 años acá en Posadas, después se fueron creando los otros dos ( Iguazú y Oberá ). Es una gran responsbailidad, es un espacio donde vienen hace muchos años trabajando en pos del bienestar de los niños, niñas y adolescentes y también sus familias», detalló la licenciada.

Abrile, en la misma línea, explicó estar «muy contenta de ser parte de un espacio de muchos desafíos, de muchas personitas y también muchas oportunidades de transformar esas realidades. Los tres hogares de Iguazú, Oberá y Posadas son contención. esa palabra es fundamental para mí sobre el desarrollo de los niños que vienen al hogar y el crecimiento de ellos es importante».

«En los Hogares el objetivo principal es la prevención, promoción y la atención integral de los niños, niñas y adolescentes y también sus familias»

Marlenne Abrile

El Gobierno de Misiones hace más de una década inició un camino donde los Hogares de Día conforman un espacio importante de contención y ayuda. Proporcionan una atención completa e integral del niño, niña y adolescente a través de medidas médicas, educativas, laborales y sociales que logren el más alto grado posible de goce de sus derechos.

Sobre la funcionalidad, Abrile indicó que «ellos pasan un proceso de admisión cuando llegan al hogar como para brindarles nosotros las herramientas con nuestro equipo de trabajo para que después ellos puedan retornar a su hogar y contar con esas herramientas para salir adelante».

Los Hogares de día en Misiones de Posadas, Oberá e Iguazú son claves para el desarrollo integral. Son herramientas imprescindibles para la creación de un proyecto personal ya que la Licenciada amplió que se crea un entorno propicio para que los niños, niñas y adolescentes puedan restablecer sus funciones básicas y reintegrarse de manera progresiva en sus propios entornos. Un sustento importante es el enfoque aplicativo que impulsan desde los hogares puesto que es desarrollado desde un abordaje multidisciplinario con profesionales especializados quienes trabajan en conjunto para asegurar el respeto de los derechos de cada niño, niña y adolescente.

Trabajo en red y políticas públicas

Recientemente, Abrile viajó a Buenos Aires para afianzar lazos de trabajo y coordinación. «Considero importante trabajar en equipo y en red, me fui a Buenos Aires en busca de lazos de relaciones que nos puedan seguir ayudando a Misiones como provincia también. Y como representantes de Misiones tener esas herramientas y armar las redes para estas distintas políticas públicas», dijo.

Explicó que se reunió con gente de la secretaría de la Niñes y con el equipo de Ana Marmora que viene trabajando en pos de los derechos de los niños. «Y estuve en la casa de Ronald Mac Donald donde me contaron como ellos se van desemvolviendo en ésta área y como abordan las distintas temáticas y también poder aplicarlo acá en la Provincia. Me reunií además con Nicolás Falcone con el ex subsecretario de Infancias que también nos estuvo asesorando y contando el diseño de políticas públicas para las Infancias» finalizó Abrile.

Hogar de Día Posadas:

Avenida López Torres Nº4486, esquina Comandante Rosales

Teléfonos: 3764/4597813 – 3764/4597814

Hogar de Día Oberá:

Snarbach y Portugal

Teléfono: 3755-421201

Hogar de Día Iguazú:

25 de Mayo y Río Paraná

Teléfono: 3757-493750/ 3757-493747