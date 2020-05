Así lo dispuso el Gobierno Provincial bajo la implementación y cumplimiento del Protocolo Sanitario. No podrán ser más de 40 personas las que asistan y el horario permitido será de 8:30 a 18:00.

El gobernador Oscar Herrera Ahuad, a través de los ministerios intervinientes: el Ministerio de Gobierno, Salud Pública y Trabajo aprobó este miércoles el protocolo de actuación sanitaria para reuniones, cultos, de confesiones religiosas, Iglesias y/o templos.



El artículo 2 de la resolución, establece que “las autoridades religiosas se hacen responsables del control y fiscalización de la implementación y cumplimiento del Protocolo Sanitario”.





Protocolo sanitario religioso

Cada iglesia u organización religiosa establecerá el mecanismo de convocatoria a tales reuniones sea por familia, barrio, orden alfabético o terminación de DNI, por edad, etc.



Reuniones que no superen un máximo de 40 (cuarenta) personas dependiendo del estado físico de cada templo conforme a la cantidad de metros cuadrados tomando como referencia el siguiente empleo: 50 metros cuadrados: 5 personas 100 metros cuadrados: 10 personas 200 metros cuadrados: 20 personas 300 metros cuadrados: 30 personas Más de 400 metros cuadrados: 40 personas



Se implementarán varios servicios religiosos en distintos días y en horarios vespertino únicamente (entre las 8:30 y las 18:00) a fin de evitar la aglomeración durante las reuniones, como al ingreso y egreso de las mismas.



Se adecuarán medios para controlar estrictamente la distancia social entre los asistentes de dos metros, mediante la ubicación de sillas y/o señalamiento en bancos – según protocolo mobiliario de cada templo.



Obligación de desinfectar: se realizará limpieza y desinfección del lugar antes y después de cada servicio y/o acto litúrgico.



Control de acceso: se tendrá un punto de control de acceso al templo donde deberán higienizarse las manos con alcohol con alcohol en gel, alcohol líquido al 70 por ciento u otro desinfectante. Como así también la desinfección de los calzados con un trapo con lavandina u alfombras sanitarias y verificar que toda persona que ingrese cuente con los elementos de protección personal (tapabocas, barbijos, guantes, gafas, máscaras faciales, etc) o en todo caso proveerles de los mismos.



Ofrecer alcohol en gel o desinfectante a base de alcohol y agua destilada, trapos con lavandinas en espacios del lugar y garantizar la provisión de todos los elementos para un adecuado lavado de manos con agua y jabón en sanitarios. Y toallas de papel descartables.



Verificación: adoptar medidas necesarias para la ventilación diaria y recurrente de dichos espacios comunes. Se instará a evitar contactos de manos, de abrazos y besos en éste momento de pandemia.



Durante los servicios y/o actos litúrgicos y sacramentales se informará verbalmente, mediante gráfica o proyección en pantalla sobre las medidas de prevención, higiene y seguridad vigentes en nuestra Provincia.



No estará permitida la concurrencia a los templos ni a las reuniones de personas en situación de riesgo – por edad, por antecedentes de inmunodepresión, trasplantes, cirugías o enfermedades crónicas y niños.



La celebración tales como la Sagrada Eucaristía (misas, sacramentos) Santa Cena del Señor, implicará la observancia de estrictas medidas de seguridad tales como copas individuales, panes preparados y servidos individualmente.



Se realizará evacuación rápida al momento de finalización del servicio.



En el caso de confesión religiosa que se tengan imágenes, en el caso de veneración se prohibirá que las personas toquen la imagen.