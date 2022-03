La tendencia del fenómeno de La Niña a extenderse hasta el otoño hará que la entrada de aire frío sea más frecuente a partir de ahora.

Las masas de aire frío que ingresan en esta época del año en su mayoría no son de fuerte intensidad, después de todo no es común que las incursiones de frío sean potentes aún bajo el verano astronómico. Por lo tanto, los días no son tan fríos como en invierno.

Marzo no ha llegado ni a la mitad de su recorrido y el verano sólo termina oficialmente según criterios astronómicos el 20 de marzo. A finales de marzo, a veces, y más comúnmente en abril, entran masas de aire frío más potentes.

NUEVA MASA DE AIRE FRÍO EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA: Modelos numéricos proyectan que una nueva masa de aire frío avanzará por Misiones, y llegará a las latitudes medias de Sudamérica el próximo fin de semana, pero en el transcurso de la semana la temperatura irá subiendo paulatinamente, aunque no se esperan fuertes calores en la mayoría de las localidades misioneras.