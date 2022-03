El emblemático cantautor brasileño actuará en la capital, este jueves a las 20:30 horas en el auditorio del Montoya.

Este jueves 24 de marzo, a las 20:30 horas, en el Auditorium Antonio Ruiz de Montoya se va a producir un encuentro histórico entre uno de los referentes ineludibles de la bossa nova y el público posadeño y de la región. Toquinho por primera vez en Posadas. Junto a él, Camilla Faustino, una joven cantora de Goiana cuya voz recoge el legado de las sutiles y brillantes voces que la antecedieron.

Las entradas se adquieren en la boletería del auditorio Montoya y a través de la plataforma comprasmisiones.com.ar

Sobre Toquinho

Toquinho y su guitarra, esa sonoridad clave que lo identifica entre los grandes guitarristas que generosamente ha brindado a la música del mundo la bossa nova. Por nombrar algunos: Baden Powell, Luiz Bonfá o el maestro João Gilberto. Cuando Toquinho empieza a tocar su instrumento, cuando sus dedos se mueven entre las cuerdas y aparecen los primeros sonidos, ya sabemos que se trata de él. A ese ritual sonoro se suma su voz afinada, expresiva y susurrante. Formado en lo que él llama la atmósfera de la bossa nova (atmósfera creada por el ya mencionado João Gilberto) en donde compartió creatividad y lenguajes sonoros con Antonio Carlos Jobim, Rosinha de Valença, Chico Buarque, Nara Leão, Dorival Caymmy, Silvinha Telles, Vinicius de Moraes, Maysa Matarazzo, Roberto Menescal y Elizete Cardoso (quien grabó la primero versión de Chega de saudade). En ese universo Toquinho se destacó como compositor e intérprete. Canciones compuestas en parcería con Vinicius, Chico Buarque y Gianfrancesco Guarnieri entre otros. La música, para Toquinho, es un bien universal. Como bien explicó en un vivo a beneficio transmitido en octubre de 2020: “La primer canción que hicimos con Vinicius de Moraes fue con un poema de Tomaso Albinoni, un gran compositor del siglo XVII. Es un adagio. Y ahí Chico (Buarque) y yo cantábamos un samba. Y ya era un samba nacido en el siglo XVII. Es que la música no tiene fronteras.”

Fueron – estos últimos años – para Toquinho, tiempo de aniversarios y reconocimiento. Sus 50 años con la música y los 50 años de la grabación y la edición de los discos en La Fusa. Estos últimos fueron fundamentales en el nexo se estableció entre los músicos brasileros y el público argentino. Sobre su trayectoria, sus influencias y sus comienzos como cantante, comentó en una entrevista realizada para el portal Noticias del Paraná: “Es verdad, yo era solamente instrumentista, era solista de guitarra, y con la intervención de María Bethania, que fue la primera persona que me hizo cantar. Quienes me ayudaron mucho para empezar a componer fueron Chico Buarque y Baden Powel. Esas dos influencias fueron fundamentales, porque era muy amigo de Chico, quien tal vez sea el mejor compositor de la historia de Brasil en materia de fusionar la palabra y la música y fuimos amigos desde la adolescencia, y Baden siempre decía que el instrumento era para comunicarse, lo mejor que podía hacer para comunicar una canción era interpretarla bien. Pero la composición, decía él, tenía alas, y llegaba a todas partes, y una interpretación musical no pasa de una interpretación musical, podes tocarla diferente a otro músico, pero es siempre limitada. Y la música tiene alas, puede pasar por fronteras, y países y continentes”.

Sobre Camilla Faustino

Natural de Goiana, canta desde los 4 años. Cantaba en iglesias, em la escuela, em las reuniones familiares y a los 5 años se presentó en un festival organizado por la municipalidad de su lugar de residencia. A los 8 años su madre empezó a inscribirla en festivales competitivos donde terminava siempre en los primeros puestos. Durante cuatro años fue parte de ese circuito de eventos hasta que, a los doce años, se incorporó a la programación televisiva en el programa Gente inocente en la Rede O Globo.

Su último material: Bossa siempre bossa ha sido nominado para el grammy latino de 2020. Respecto a su influencias, y a sus referentes en la música, declaró: “Siempre admiré a cantantes como Cassia Eller y Marisa Monte que cantaban del samba al rock, y nunca fueron etiquetadas porque tenían la personalidad suficiente para imprimir sus identidades en todo lo que hacían, por lo que no imitaban a nadie ni se limitaban o se pegaban a un estilo específico. Creo que lo tengo. Tengo la personalidad y la personalidad vocal necesarias para moverme a través de diversos estilos sin perder mi identidad. Además, como el universo de la música popular brasileña, donde me inserté desde que era un niño, es muy vasto y variado, nunca tuve mucha dificultad para caminar a través de todo tipo de canciones siempre dejando mi huella. ¡Qué suerte!”