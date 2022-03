El Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras arrancó con un cese de tareas para visibilizar el valor del trabajo de las mujeres y disidencias. Continuó con una movilización hacia el Congreso de la Nación, donde hubo un reclamo por el fin de la violencia patriarcal y la desigualdad de género, entre otros

Música, glitter, banderas y carteles. A diferencia de lo que pasó en 2020 y 2021, cuando la pandemia impidió las movilizaciones de cualquier tipo, este 2022 la Plaza del Congreso fue puro color . Una fiesta. Aunque el motivo no necesariamente era feliz.

“La verdad es que tengo mucha bronca de estar acá. Me encantaría no tener que haber armado este cartel, no tener que venir y que nos dejen de matar”, dice Luana, de 16 años, que cursa su último año del secundario en un colegio de La Matanza. Luana llegó a la plaza con sus primas Dolores (18) y Agustina (25) y es la primera vez que viene a una marcha por el Día de la Mujer. “ Harta de llevarme a las pibas ”, dice la pancarta que sostiene. En ella, la frase está pintada en un cartel que a su vez es sostenido por una “Parca”. No hay doble sentido en el mensaje: en Argentina matan una mujer cada 26 horas .

Este #8M se celebró el Día Internacional de la Mujer y, en ese contexto, se realizaron diversas movilizaciones en distintos puntos del país. Como sucede desde hace seis años consecutivos, el día arrancó con un “Paro Internacional Feminista Productivo y Reproductivo”, una iniciativa que recorre el mundo. La idea detrás de la huelga feminista fue ausentarse de las tareas cotidianas durante toda la jornada para visibilizar, entre otras cosas, el trabajo no pago que recae mayormente en las mujeres.

Después, en el marco del “Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras”, en la Ciudad de Buenos Aires se realizó una convocatoria en la plaza del Congreso de la Nación. Allí, a partir de las 16, distintas agrupaciones y colectivos de activistas feministas, como #NiUnaMenos, comenzaron a copar la zona bajo diversos lemas, entre ellos,“ Vivas, libres y desendeudadas nos queremos ” y “ La deuda es con nosotras y nosotres ”, en referencia al debate en el Congreso de la Nación por el tratamiento de la ley que permita concretar el acuerdo con el FMI.

Son pasadas las 17 y una chica intenta sacarse una selfie con el Congreso de fondo. Otra que pasa se acerca y le ofrece hacer de fotógrafa. Y entonces la primera acepta y sonríe mientras sostiene con ambas manos una cartulina violeta que dice: “De camino a casa quiero ser libre no valiente”. No será la única que alce un cartel con esa leyenda esta tarde. El tema del miedo a caminar por la calle (sí, miedo a caminar por la calle) es recurrente entre las que marchan .

Milagros Pérez es un ejemplo. Tiene 24 años, es docente de teatro y vive en Hurlingham, provincia de Buenos Aires. Desde hace casi un año, el miedo le sirvió de motor para darle vida a:“Atenea Defensa”, un emprendimiento de elementos de defensa personal. Manoplas, silbatos de alto nivel y gas pimienta. Los vende en el lugar: los precios son accesibles y los elementos están hechos con impresión a 3D.

“Yo quería algo para mí. Para defenderme camino al trabajo. Salgo de mi casa a las 5.30 de la mañana y cuando llego a la estación de José C. Paz tengo que caminar 15 cuadras por una zona en la que no hay luz. Imagínate en invierno. Es tierra de nadie”, cuenta Milagros a Infobae y dice que “gracias al cielo” nunca le tocó atravesar ninguna situación de peligro. Aún así prefiere estar alerta: “Camino con la manopla escondida en uno de los bolsillos del delantal” . Milagros Pérez es docente y creadora de «Atenea Defensa»: un emprendimiento de elementos de defensa persona. A la derecha, Luana de 16, dice que la da bronca estar marchando para que dejen de matar pibas Agrupaciones presentes en el centro porteño (Franco Fafasuli)

Entre bombos, aplausos y música, en una esquina de la Avenida Belgrano tres mujeres, docentes ya jubiladas del partido de Avellaneda, conversan. “Nos preguntábamos: ¿cómo hizo el hombre para prevalecer? En algún momento de la historia debemos haber sido iguales”, dice una de ellas a este medio. Las otras dos asienten. “ Hay muchas cosas que nos empezamos a cuestionar de ‘grandes’. Pero nunca es tarde ”, coinciden.

A pocos metros, otras dos mujeres —también de Avellaneda— conversan sentadas en el cordón. Juliana tiene 31 años y lleva a su hija de 2 en brazos. Trabaja en un Centro Médico como Instrumentadora Quirúrgica y, al igual que el cartel que lleva pegado en la mochila, está “Harta”. “Harta de que nos violen, nos maten, nos aíslen, nos humillen, nos maltraten”, dice y se le llenan los ojos de lágrimas. A su izquierda, Cinthia (40), compañera de trabajo, le da unas palmadas en el hombro. “ La violencia contra las mujeres es desmedida. ¿Cuándo se va a cortar todo esto? ”, reflexiona. No es la primera vez que viene a una de las marchas por el #8M. A diferencia de Juliana, Cinthia eligió no ser madre y dice que aún siente el peso de su elección. “ Es como que tengo que estar dando explicaciones. Parece que la sociedad no lo acepta ”, dice sobre su decisión y su no deseo de maternar.

Acerca de la desigualdad en los puestos de trabajo, las Instrumentadoras Quirúrgicas dicen que la padecen a diario. “Por lo general nuestros puestos están infantilizados: somos las que ‘ayudamos’ a los médicos. Hacemos mente el doble de esfuerzo para posicionarnos”, lamentan.

En la multitudinaria movilización también se ve a mujeres que pertenecen a la política nacional . Una de ellas es Romina Del Plá. “Nuestra movilización tiene como eje la denuncia al pacto del gobierno con el FMI. Las mujeres somos mayormente las que vivimos sumergidas en la precariedad e informalidad laboral, con ingresos por debajo del salario mínimo y de la línea de pobreza. Denunciamos que el acuerdo que con el Fondo va a ser un ajustazo que afectará aún más el magro presupuesto destinado a atender las problemáticas de las mujeres y diversidades. El supuesto modelo de recuperación con perspectiva de género es una estafa”, manifestó la diputada nacional por el Frente de Izquierda Unidad.

Alrededor de las 18.30 se realizó la lectura de los manifiestos. En ese momento también se realizó la lectura del documento firmado por el colectivo Ni Una Menos

En el plano nacional, gobiernos provinciales, colectivos feministas y agrupaciones políticas también conmemoran el Día Internacional de la Mujer en todo el país con una agenda de actividades que prevé actos y movilizaciones, intervenciones artísticas, talleres y debates, con énfasis en la lucha contra la violencia de género y demandas de igualdad.

Este año, la Organización de Naciones Unidas (ONU) convocó a celebrar la jornada con el lema “Igualdad de género hoy para un mañana sostenible” y a reclamar una acción por el clima “por y para las mujeres”, mientras algunos distritos ya anunciaron que darán asueto a las empleadas estatales.

Los municipios bonaerenses también organizaron sus propias agendas de actividades por el Día Internacional de la Mujer y en Necochea, la Dirección de Políticas de Género del partido bonaerense de Necochea publicará mañana los resultados de un relevamiento acerca del tiempo que insumen a las mujeres, los hombres y las diversidades las tareas de cuidado del hogar. El reclamo en el marco de la marcha (Franco Fafasuli)

El Gobierno de Santa Fe dispuso asueto para las trabajadoras públicas del estado provincial, incluso en servicios esenciales como salud y seguridad pública, para “facilitar su participación en las distintas actividades organizadas por el colectivo de mujeres, las organizaciones sociales y sindicales y el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad”, según el decreto firmado por el gobernador Omar Perotti.

En tanto, la municipalidad de Rosario organizó actividades culturales, formativas y de comunicación durante todo el mes “con énfasis en la visibilización de las luchas de colectivos feministas, la prevención de la discriminación y la violencia de género”, según fuentes comunales señalaron a Télam; para “unificar una mirada que pone los derechos y la diversidad de las mujeres en un lugar central del mensaje y la acción”. (Franco Fafasuli)

En Córdoba, la Asamblea Ni Una Menos convocó para mañana a una marcha y diferentes actividades que se desarrollarán por el centro de la capital provincial.

La convocatoria fue a las 18 en la esquina de Colón y Cañada; desde allí partirán hasta las adyacencias del shopping Patio Olmos, donde habrá un festival de música, intervenciones artísticas y una feria.

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la vicepresidenta Cristina Kirchner utilizó su cuenta de Twitter para resaltar el empoderamiento femenino que se viene dando en los últimos año, y advirtió que aún faltan muchas cosas por hacer.

“El camino siempre es la organización, la unidad, la defensa de lo conquistado y la lucha por lo que aún nos falta. En este Día Internacional de la Mujer trabajadora, sigamos avanzando compañeras, con amor y con firmeza”, tuiteó la ex jefa de Estado junto a una foto donde se ve la Plaza de Mayo colmada. «Feliz seré el día que no falte ninguna», el reclamo popular contra los femicidios en Argentina (Franco Fafasuli)

En lo que respecta a femicidios , si bien las cifras oficiales son elaboradas por la Corte Suprema de la Nación -que todavía resta informar los números definitivos del 2021-, distintas organizaciones, en este caso La Casa del Encuentro, tienen sus propias estadísticas actualizadas mes por mes, las cuales realizan con criterios propios y, por ese motivo, difieren en la cantidad de víctimas.

Por ejemplo, el Observatorio Lucía Pérez contabilizó 58 femicidios y travesticidios en lo que va del año, mientras que la organización civil MuMaLá registró 43 femicidios entre el 1 de enero y el 27 de febrero.

De acuerdo al informe elaborado por La Casa del Encuentro sobre los hechos ocurridos entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2022, 38 de los 54 casos relevados tuvieron lugar en la casa de la víctima, mientras que en 9 oportunidades los asesinatos fueron en la vía pública o descampados.

A su vez, el relevamiento también agrega que el 63% de los agresores (34 casos) eran parejas o exparejas de la víctima; mientras que el 17% (9 casos) eran familiares. Con respecto a la modalidad del hecho: 14 mujeres fueron asesinadas con un arma de fuego, 13 fueron apuñaladas y 6 golpeadas, mientras que en 5 ocasiones se pudo advertir indicios de abuso sexual sobre la víctima.

El informe de La Casa del Encuentro también señala que, como consecuencia directa de los femicidios, 64 hijos quedaron sin madre, de los cuales el 67% son menores de edad (43 casos), mientras que dos mujeres estaban embarazadas al momento de su asesinato.

Infobae