Alejandro Dallmann, referente libertario y candidato a concejal por el sublema “Libres en Unión y Orden”, plantea como una de sus prioridades lograr una Posadas más segura y ordenada. Con el respaldo del presidente Javier Milei y la referente local Micaela Gacek, sostiene que “la seguridad y el orden no se prometen con slogans, se construyen con planificación y trabajo real, junto a la gente”. Según afirma, “el eje de nuestra agenda es la seguridad y el orden, porque sin eso no hay libertad posible para quien quiere trabajar, estudiar o simplemente vivir en paz”. Para lograrlo, cuenta con un equipo que incluye licenciados en seguridad ciudadana, quienes colaboran en un plan integral enfocado en recuperar los espacios públicos, prevenir el delito y fortalecer la convivencia en los barrios.



La propuesta de Dallmann, se apoya en tres ejes concretos: orden, libertad y unión. Respaldado a nivel nacional por el presidente Javier Milei y acompañado localmente por la Renovación, plantea una ciudad más segura, donde el espacio público recupere su valor social. “Una ciudad bien iluminada y mantenida genera otra convivencia”, asegura. Para eso, su equipo cuenta con profesionales en seguridad ciudadana que colaboran en un plan integral para reforzar la prevención y mejorar la calidad de vida.



Desde su experiencia como comerciante en el barrio Manantiales, donde trabaja con su madre en una despensa, sostiene que es urgente acompañar a quienes generan valor desde abajo. “Proponemos poner en el centro al que trabaja y emprende. La libertad no es una consigna, es una necesidad concreta para el que se levanta todos los días a pelearla”, afirma. Por eso promueve una fuerte reducción de trabas burocráticas para que comerciantes, emprendedores y trabajadores independientes puedan desarrollarse sin depender del Estado.

El valor de la unión también atraviesa su espacio. El candidato a concejal destaca que su equipo está formado por personas con distintas trayectorias: desde referentes del deporte y la militancia barrial hasta profesionales del comercio y la seguridad. “Lo que nos une es el compromiso con una ciudad mejor, más allá de las etiquetas”, explicó. Asegura que su sublema es un verdadero “Blend” de ideas, en el que conviven tanto valores del ideario libertario como aportes de la visión renovadora.



Finalmente, remarcó que la diferencia con otros sublemas de LLA es clara: “Nosotros vivimos acá, somos de Misiones y ponemos primero a nuestra provincia”. También valoró la apertura del Frente Renovador Neo para incluir este proyecto joven y local, y subrayó que muchas de sus propuestas nacen en el territorio: “La política tiene que escuchar más y mandar menos. Lo que llevamos al Concejo no va a bajar desde un escritorio: va a subir desde los barrios”.