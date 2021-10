Los nuevos pacientes contagiados pertenecen a las localidades de El Alcázar (1), Panambí (1), Apóstoles (1), y Posadas (2). Misiones posee 72 casos activos con dos pacientes internados

Misiones reportó este viernes cinco casos positivos de coronavirus y sumó otra jornada sin muertos, según el Ministerio de Salud Pública. Así, se mantiene la tendencia de no registrar víctimas mortales y ya son once días de no notificar óbitos.

Con este nuevo registro, desde la llegada de la pandemia a suelo misionero, se registraron 36.440 casos positivos y 702 personas fallecidas. Además, son 35.666 las personas que lograron recuperarse del virus (ocho en las últimas horas).