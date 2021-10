El juez cercano al kirchnerismo dijo que el máximo tribunal sufre «una crisis terminal» y reflotó su proyecto para ampliarla.

Raúl Zaffaroni aprovechó la renuncia de Elena Highton de Nolasco para reflotar un viejo proyecto del kirchnerismo para ampliar la Corte Suprema a 15 miembros.

El ex magistrado cercano a Cristina Kirchner dijo que el máximo tribunal sufre «una crisis terminal» y opinó que mantenerse con cuatro miembros dificultará mucho el funcionamiento.

En ese sentido, Zaffaroni explicó que en casos de empate en dos votos la Corte deberá convocar para cada oportunidad a un subrogante por sorteo entre los presidentes de las Cámaras Federales de todo el país. «Hace que las jurisprudencias sean muy inestables porque depende quién integre para formar mayoría en cada caso. En cada causa te va a integrar alguien distinto. Es una crisis terminal de la Corte», señaló.

El magistrado dijo que la salida de Highton «institucionalmente va a generar un problema» y no ve chances de que el gobierno de Alberto Fernández pueda imponer a un reemplazante. «La oposición no va a prestarse a darle la mayoría o el acuerdo a quien proponga el Gobierno. Habrá que negociar, pero es difícil en estas circunstancias», dijo en radio AM 750.

«Viendo lo que pasó con el procurador no cabe predecir un procedimiento normal como en cualquier país civilizado. Acá, en estas circunstancias, dudo que tenga éxito una negociación. Plantea un problema institucional serio quedarse sin Corte Suprema», continuó.

Al respecto, indicó que la única forma que observa para destrabar una negociación con la oposición es ampliando el número de integrantes de la Corte a 15 miembros, lo que permitiría a Alberto tener un margen para ofrecer asientos.

Se trata de un viejo proyecto de Zaffaroni y el kirchnerismo para dividir la Corte en salas especializadas, lo que permitiría agilizar sentencias, que surge ante cada choque con el máximo tribunal y que incluso durante el gobierno de Macri se barajó.