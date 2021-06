El gobernador habilitó un aula satélite dependiente de la Escuela Especial N° 50 que funcionará en la Unidad de Salud para Inimputables (USI) de Posadas. En el acto, Herrera Ahuad destacó la iniciativa por ser una de las primeras en el área. También, reivindicó la acción como una cuestión de derechos humanos y enfatizó que forma parte del cuidado integral que deben recibir las personas en contexto de privación de la libertad.

Esta mañana el gobernador Oscar Herrera Ahuad inauguró el Aula Satélite N° 1 dependiente de la Escuela Especial N° 50 que funcionará en la Unidad de Salud para Inimputables del SPP de Misiones, ubicado detrás del Hospital Dr. Pedro Baliña. Esta acción permitirá garantizar el derecho a la educación de una población aproximada de 30 internos alojados en la USI y que se encuentran en grado de alfabetización. El mandatario aclaró que la iniciativa parte de una cuestión de derechos humanos, sobre todo vinculada al cuidado y la protección de la vida humana.

Del mismo modo, indicó que no sólo se trata de una obra de infraestructura, con recursos humanos y condiciones necesarias, sino que subyace un concepto más profundo directamente vinculado con el abordaje integral que contempla derechos humanos, salud, educación y cultura para los internos de esta unidad. Expresó que el mayor desafío es comenzar a trabajar con “este tipo de experiencias en conceptos que todavía no existen en nuestro país, porque no hay otras experiencias como esta, las experiencias son las nuestras, lo que nosotros hacemos”. Reiteró que estas iniciativas implican “dar un paso más, es incorporar a la educación en este contexto para que las personas que están acá tengan la posibilidad de seguir educándose. Lo más importante en la vida es lo que cada uno aprende”, enfatizó. Al mismo tiempo advirtió que no hay que dejarse llevar por el existimo y que se debe seguir trabajando para que los internos reciban una atención integral en el aspecto social, cultural, sanitario, educativo y alimentario.

Asimismo, solicitó a los equipos del área que trabajen con responsabilidad, porque “podemos ayudarles a humanizar la tarea, porque no solamente depende de dotar de condiciones físicas, de servicio y tecnológicas, sino también del trato humano a quienes están en el contexto de encierro”. Después, felicitó a los grupos de trabajo de los organismos responsables de llevar a cabo la acción de incorporar a los internos al sector educativo.

Finalmente, manifestó la intención de seguir trabajando en conjunto para resolver los problemas de todo los que se genera en estos lugares. Y añadió que “estoy acá para comprometerme y acompañar y agradecer al sector educativo por un paso más” en materia de derechos humanos de la provincia.

En la habilitación también estuvieron presentes, el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez; el ministro de Educación, Miguel Sedoff; la ministra del Superior Tribunal de Justicia Liliana Mabel Picazo; el presidente del Consejo General de Educación, Juan Alberto Galarza; el Subsecretario de Seguridad y Justicia, Ariel Marinoni; la diputada provincial Rita Núñez; el director de la Unidad de Salud para Inimputables, Héctor Sánchez y el director general del SPP, Manuel Dutto entre otros funcionarios provinciales.

Una iniciativa sin precedentes

La habilitación del aula satélite marca un hecho sin precedentes, ya que se inaugura la primera aula satelital dependiente de la Escuela Especial Carcelaria de la Unidad Penal VI, para inimputables. Por medio de esta gestión 30 de los 60 internos alojados podrán acceder a una educación formal, ya que cursarán estudios de Nivel Primario. El aula funcionará en el SUM de la unidad que fue acondicionado para tal fin y en principio contará con dos docentes.

La acción educativa es el resultado de un trabajo coordinado entre el Consejo General de Educación, a través de la Coordinadora de Escuelas en Contexto de Encierro y el SPP, a través de la Sección Educación y Cultura. La misma parte de la visión de que la educación es un derecho inalienable consagrado en la Constitución Nacional y que las necesidades educativas de las personas privadas de la libertad fueron invisibilizadas durante muchos años a pesar que la existencia de Ley N° 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, ya que la misma obligaba al Estado a brindar educación en los establecimientos penitenciarios.

Sobre la USI

Como antecedente, la USI donde se habilitó hoy el aula satélite es un centro de atención integral para pacientes que padecen una discapacidad psicosocial y son considerados por la Justicia como inimputables conforme a lo que establece la ley nacional de Salud Mental. Así, el 31 de julio de 2020, 54 internos fueron trasladados desde la UP de Loreto, hasta las nuevas instalaciones. Actualmente cuenta con un equipo interdisciplinario de especialistas de salud para el seguimiento del tratamiento en cada uno de los casos, con el propósito de brindarles una mejorar calidad de vida.