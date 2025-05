La ciudad de Posadas vuelve a ser sede de un evento deportivo de jerarquía con la realización de la 4ª Copa “Ciudad de Posadas” y fechas clave del Torneo Provincial de salto hípico. Con una fuerte impronta turística e inclusiva, la competencia reunirá a más de 100 jinetes y amazonas, y promete ser una experiencia única para toda la familia.

Esta mañana en el Centro Multicultural La Costanera se presentó el torneo hípico, 4ª Copa “Ciudad de Posadas” y la 3ª y 4ª fecha del Torneo Provincial, que se llevarán a cabo los días 10 y 11 de mayo, de 9 a 18 h, en el predio “Casco Rosado”, ubicado en Itaembé Guazú.

En este marco, Silvia Gastelaars, directora general de Turismo, destacó la preparación de la ciudad para recibir este tipo de propuestas que impulsan el desarrollo del turismo y la economía local.

“Posadas está preparada con infraestructura y servicios para recibir este tipo de eventos, que en esta oportunidad traerán más de 100 jinetes y amazonas que estarán participando en este Casco Rosado. Se trata de un evento de salto que se realiza por cuarta vez en la ciudad y que además suma puntos para los competidores, lo cual lo hace aún más atractivo”, explicó.

Organizado por Valla Uno Eventos Hípicos y Casco Rosado, con el acompañamiento de la Municipalidad de Posadas, congrega a participantes de distintos puntos de la provincia, empresas vinculadas al sector, y una gran variedad de público: turistas, vecinos y vecinas apasionados por la equitación y curiosos que buscan disfrutar de una experiencia diferente.

Gastelaars valoró que la capital misionera continúe siendo elegida como sede de actividades deportivas de gran convocatoria: “Otra vez la ciudad recibiendo eventos importantes con una gran cantidad de público. Ya tuvimos el evento de patinaje, el de vóley, y esto nos permite equilibrar muchísimo la temporada baja con una agenda cargada de actividades”.

El crecimiento de los deportes hípicos en Posadas es fruto del trabajo constante y el compromiso con la inclusión.

Estuvo en la presentación Gabriela Flores, secretaria de Deportes y Desarrollo Humano, y destacó el impulso que ha tenido la disciplina en los últimos años en la capital misionera y el compromiso del municipio con el desarrollo deportivo inclusivo.

“Venimos trabajando de manera constante, siguiendo una visión de ciudad basada en el trabajo y el compromiso desde cada área. A mí hoy me toca estar en Deportes, y desde la experiencia y el amor que siento por lo que hago, seguir trabajando es la clave de todo”, expresó Flores.

La funcionaria también reconoció el trabajo del equipo organizador: “Hoy estamos acompañando esta actividad. Los deportes hípicos en Posadas han crecido de manera exponencial. Son disciplinas que antes no se conocían tanto o no estaban presentes en la ciudad, y hoy tenemos clubes hípicos que no solo ofrecen espacios adecuados, sino que también crían y cuidan a los caballos, generando nuevas oportunidades para la comunidad”.

Además, resaltó el carácter inclusivo del evento: “Quiero agradecer especialmente a quienes nos permiten integrar también a niños con discapacidad que participan en sesiones de equinoterapia. Este fin de semana tendrán su momento en el torneo, y vamos a estar ahí para alentarlos, acompañarlos y disfrutar junto a ellos”.