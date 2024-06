El Gobierno lanzó en marzo una ayuda escolar por tres meses para alumnos de colegios privados con subvención estatal. Relevaron cómo fue la distribución, cuántos alumnos ya recibieron la asistencia y qué piensan las familias al respecto.

En un contexto marcado por la inflación y la consecuente pérdida del poder adquisitivo, el Gobierno nacional lanzó en marzo un programa de vouchers educativos para ayudar a las familias que mandan a sus hijos a colegios privados a cubrir una parte de la cuota. La iniciativa se extenderá por tres meses -mayo, junio y julio- y desde el Ejecutivo indicaron que no habrá una prórroga, al menos por ahora.

La medida incluye a los tres niveles (jardín, primario y secundario), pero no está destinada a todos los establecimientos, sino a los que son de gestión privada con una subvención estatal del 75% o más. La inscripción comenzó el 3 de abril y había tiempo para anotarse hasta el 30 del mismo mes.

La medida abarca a 7564 instituciones. A la hora de inscribirse, no hubo límite de cupo de estudiantes ni cantidad de hijos por familia. Tampoco cantidad de escuelas por provincia.

De todas formas, los usuarios debían cumplir una serie de requisitos para recibir el beneficio: la suma de los ingresos del grupo familiar no podía ser superior a $1.419.600 (que equivale a siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles) y la cuota mensual no debía superar los $54.396 por estudiante.

Asimismo, los beneficiarios reciben el 50% del valor del arancel de jornada simple, sin incluir actividades extraprogramáticas, en función de la cuota base de marzo de 2024 para los meses de mayo, junio y julio, con lo que el tope es de $27.198 por hijo por mes.

La inscripción en los primeros quince días de apertura registró a 703.920 estudiantes anotados a nivel nacional. Al finalizar el mes, alcanzó los 1.082.000 alumnos y a partir de ahí, comenzó un proceso de evaluación -que continúa hasta junio- y en el que estiman certificar a casi un millón. En tanto, el beneficio fue abonado -hasta el 27 de mayo- a 716.454 chicos.https://flo.uri.sh/visualisation/18142907/embed

Para conocer el alcance de la medida, TN consultó diferentes fuentes del Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación, y pudo corroborar algunas conclusiones:

El 47,80% de los vouchers fueron destinados a los alumnos de la provincia de Buenos Aires.

de los vouchers fueron destinados a los alumnos de la La edad promedio de los alumnos que recibieron el voucher educativo fue de 10 y 11 años.

de los alumnos que recibieron el voucher educativo fue de La mayor cantidad de los vouchers fueron recibidos por estudiantes del nivel primario. En concreto, fueron 334.158 de ese grupo sobre 716.454.

de los vouchers fueron recibidos por estudiantes del En concreto, fueron de ese grupo sobre 716.454. El mayor monto mensual promedio lo recibió San Luis, con $24.319 por alumno; mientras que el que menos recibió fue Entre Ríos, con $5415.

“Producto de la situación económica heredada, se hace necesario asistir a familias cuyos hijos concurren a instituciones de educación privada que reciben aporte estatal, con la finalidad de garantizar la permanencia de los alumnos en dichas instituciones”, argumentaron desde el Gobierno.

Pero aquí aparece el primer problema. Según precisó Martín Zurita, que pertenece a la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires (AIEPBA), los aranceles desde enero a junio de 2024 subieron un 80% en PBA. Por esa razón, los vouchers cubren menor proporción de la cuota en términos reales a medida que corren los meses.

“La situación es compleja. Las familias hacen un esfuerzo muy grande para mantener el pago de la cuota, pero notamos que en zonas más desfavorecidas -donde hay una gran cantidad de escuelas privadas- cuesta muchísimo más y ahí los índices de mora en el pago de las cuotas llegan al 20% hasta abril”, señaló.

La distribución de estudiantes por nivel, hasta el momento, se dio de esta manera: Inicial (98.522), Primario (334.158) y Secundario (283.774), del total de alumnos que ya recibieron el aporte del Estado, que son 716.454 al cierre de la nota.

Si bien esa es la cifra con la que se maneja ahora el Gobierno, aseguran que podría alcanzar a un millón de beneficiarios. En base a las proyecciones realizadas por la Secretaría de Educación de la Nación, la cantidad de estudiantes certificados por provincia está liderado por Buenos Aires (461.822), Córdoba (101.019) y Santa Fe (96.209).

Luego se encuentran: Misiones (48.306); Ciudad Autónoma de Buenos Aires (48.126); Mendoza (40.842); Tucumán (28.091); Entre Ríos (28.741); Santiago del Estero: (26.403); Chaco (24.649) y San Juan (24.000). En el listado después aparecen más alejadas Corrientes (16.216); Catamarca (14.007); Salta (13.507); Jujuy (11.056) y Río Negro (10.020).

Por último se ubican San Luis (6785); Formosa (5364); La Rioja (3387); Tierra del Fuego, Antártida e Islas Atlántico Sur (2953), Neuquén (2871), Chubut (2815), La Pampa (2747) y Santa Cruz (1807).

Al finalizar la inscripción, fueron 1.082.000 de alumnos los que se anotaron para obtener el voucher escolar. De ellos, 716.454 ya recibieron el pago.

El presupuesto total destinado, que corresponde al pago de la cuota de abril, es de $7.629.145.224,61. En cuanto al monto mensual promedio del beneficio por provincia, según las estimaciones de la cartera educativa, la lista está encabezada por San Luis, con $24.319,13; Corrientes, con $23.211,87, y Tierra del Fuego, con $22.459,47. Le siguen Chubut ($19.634,91); La Rioja ($17.324,03); La Pampa ($16.202,95) y Río Negro ($16.515,54).

Catamarca ($6571,33); Jujuy ($6484,98); Misiones ($6309,77) y Entre Ríos ($5415,84) fueron las provincias cuyo monto promedio mensual fue menor.

Por otro lado, siguiendo los datos recolectados, la edad promedio de los estudiantes beneficiados es de 10 años, con excepción en Córdoba, Corrientes, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Salta, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán, que fue de 11 años.

(Fuente: Secretaría de Educación de la Nación / Infografía: Ivan Paulucci)

El testimonio de las familias que reciben los vouchers

TN se contactó de manera aleatoria y federal con algunas familias que solicitaron el beneficio para conocer qué piensan al respecto de la medida.

Ivana es de Río Cuarto, Córdoba, y tiene dos hijos en edad escolar: una nena de 7 años en primaria y un adolescente de 16. Ella destacó la idea del voucher porque “es algo que nunca se había hecho para los privados”, lo que generó mucha polémica y abrió debates.

“Uno decidió enviarlos a un colegio privado sabiendo el costo que implica. Somos simple trabajadores que la venimos peleando hace rato, pero como sea le queremos garantizar una buena educación a nuestros hijos y creo que siempre existen distintas formas de poder mandarlos. La educación pública bajo muchísimo el nivel, por eso hoy no la elegiría”, señaló.

La mujer contó que evita gastar en cosas que no son de necesidad básica para poder afrontar la cuota: “Los tiempos de ahora son totalmente diferentes que hace años atrás”. El monto promedio en esta provincia es de $12.451,85.

Los colegios privados y las prepagas aumentarán. (Foto: Laura Lescano / Telam)

En esa misma sintonía se manifestó Belén, que es de Resistencia, Chaco, y tiene solo un hijo: “Empecé a evaluar gastos pequeños para poder contemplar la cuota del colegio. Se prefiere hacer malabares con el colegio porque se tiene que invertir en la educación de nuestros hijos. Cuanto más podamos invertir mucho mejor para el futuro de ellos”.

“En mi caso, además, abono una cuota en un instituto de inglés y también realiza un deporte. Te puedo asegurar que hay meses que no llegamos con el dinero, pero las cuotas se pagan en tiempo y forma, no se negocia eso”, remarcó. En su caso, la cifra aproximada del beneficio es de $11.122,44.

Sin embargo, hay muchas familias que cuestionan el monto, ya que la cifra depositada varía entre $6000 y $16.000, lejos del tope que se había mencionado de $27.198 por hijo por mes. “Da bronca que este voucher sea de $6000. Pago $27.000 por cada hijo y con eso ni la merienda de la semana compro”, reclamó en redes sociales Adriana, del conurbano bonaerense. En la provincia, el estimado es de $8939,43.

“Los montos son ínfimos, son realmente insignificantes para las familias a la hora de hacerles frente a todos los gastos escolares”, apuntó Perpetuo Lentija, secretario general de la Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas (ADEEPRA).

Incluso la fecha estimada para cobrar el primer voucher era entre el 14 y el 21 de mayo, pero a un buen porcentaje de familias todavía no les efectivizaron el pago. También hay casos en los que se especifica “trámite en evaluación” o “con demoras”; de acuerdo a lo que indicaron fuentes oficiales, la situación se solucionará en los próximos días.

Cómo saber si cobro los Vouchers Educativos en junio 2024

Hay dos opciones:

Ingresar a la plataforma oficial del programa con usuario y contraseña y dirigirse al apartado “Estado de tu solicitud”;

con usuario y contraseña y dirigirse al apartado “Estado de tu solicitud”; Ingresar a Mi Anses en la sección Mis Cobros y el sistema arrojará si sos beneficiario o no.

Las diferencias con la ayuda escolar que brinda el Gobierno porteño

El Gobierno de la Ciudad, en sintonía con Nación, también ofreció una ayuda escolar de $30.000 para los chicos que van a colegios privados subvencionados. Según confirmaron fuentes oficiales, se inscribieron 145.108 estudiantes para recibir el beneficio, que se extenderá también por tres meses y cubre hasta la mitad de la cuota programática o curricular.

A diferencia de los vouchers educativos, los fondos serán transferidos desde el GCBA a los establecimientos “para que sean usados únicamente para cubrir los aranceles” y no directamente a las familias.

“No hay garantía de que si vos se lo entregás a las familias esa plata llegue a la escuela o que la gasten en otra cosa. O puede pasar que, por defecto, el banco te la tome si tu cuenta está en rojo. Es más eficiente para el Gobierno que sea de esta manera”, explicó el jefe de Gobierno Jorge Macri a este medio.

Otra diferencia tiene que ver con que el beneficio de Ministerio de Capital Humano solo lo recibirán alumnos de escuelas privadas que cuenten con subvención estatal del 75% o más. En cambio, en la Ciudad, podrán acceder todos sin importar el porcentaje de asistencia con el que cuentan.

El pedido para ampliar la cantidad de escuelas que reciben el beneficio

Las entidades que representan a los colegios privados solicitaron días atrás al Gobierno que amplíe el alcance del programa de Vouchers Educativos a todos los establecimientos que no sean de gestión pública.

“Consideramos que ya se han establecido las bases para determinar el grado de ejecución del presupuesto asignado, por lo que es el momento adecuado para reconsiderar la extensión del programa”, expresaron la Junta Nacional de Educación Privada (JUNEP) y la Asociación de Institutos Privados de Buenos Aires (AIEPBA) en la nota que enviaron a la Secretaría de Educación.

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, junto al secretario de Educación, Carlos Torrendell. (Foto: Presidencia)

Según plantearon, el objetivo es que el programa también alcance a los alumnos de las escuelas que reciben menos del 75% de subvención estatal o incluso, se beneficie a las que no reciben ningún tipo de subsidio. Desde el ámbito educativo privado buscan que ese requisito se elimine para que puedan aplicar todos los estudiantes que lo necesiten.

“Los vouchers son un aliciente, pero el importe al tomar nota de la cuota base es muy bajo: va de $7000 a $20000. Si se ampliara, 2.000.000 de alumnos ingresarían al programa ya que corresponde esa matrícula a 6000 instituciones. Sin embargo se inscribieron 1.070.000, la mitad. Quedaron muchas familias afuera, que lo piden”, agregó Zurita.

Ante esta situación, de acuerdo al último informe presentado en el Congreso por el jefe de Gabinete, la cartera a cargo de Sandra Pettovello explicó: “El programa de Vouchers Educativos no es un subsidio a los colegios de gestión privada, sino una ayuda económica por tres meses para las familias. Se opta por este enfoque debido a que, de lo contrario, se requerirían vacantes que no están disponibles en el sistema estatal”. Además, descartaron la posibilidad de ampliar el programa: “De momento no se tiene previsto realizar una segunda fase”.

Fuente TN