Mauricio Soarez, Darío Javier Pereyra y Ricardo Daniel Stucan son pequeños productores que viven y trabajan junto a sus familias en sus respectivas chacras, ubicadas en distintos puntos de la colonia que conforma la localidad de Arroyo del Medio. Los tres son beneficiarios del Programa de Viviendas Rurales del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) y sólo les resta entre un 20 y 10 por ciento para finalizar las que serán sus nuevas casas.

Las partes que hacen a este Programa (Provincia, Municipio y beneficiarios) coincidieron en que pudieron avanzar en las obras gracias a un esfuerzo compartido entre el Gobierno de Misiones, que destina los recursos dentro de las posibilidades de su presupuesto, la logística de la Municipalidad local y la colaboración de las tres familias en lo que a mano de obra de apoyo se refiere, estos colonos están próximos a poder terminar las construcciones.

Estas viviendas, de dos dormitorios, baño y demás dependencias, benefician a los agricultores que desarrollan diversas actividades en sus parcelas. Entre ellas se destacan el cultivo de caña de azúcar, mandioca, maíz, hortalizas y verduras para la venta y el autoconsumo, así como -también- la cría de aves de corral y ganadería a pequeña escala.

En este contexto, el intendente de Arroyo del Medio, Benito Da Silva, destacó el esfuerzo de la Provincia para continuar con la ejecución del programa de Viviendas Rurales, como parte de las políticas direccionadas a fortalecer el arraigo de los colonos misioneros a sus chacras.

Beneficiarios próximos a finalizar

Geográficamente, los hogares de Pereyra y Stucan se ubican en la zona de chacras del Paraje San Juan de la Sierra, a unos 15 kilómetros aproximadamente del casco céntrico de la comuna. La tercera vivienda, perteneciente a Soarez, está situada a unos 10 kilómetros de la zona urbana del municipio.

Nueve etapas con 50 viviendas concluidas

Las Viviendas Rurales ejecutadas a través del Instituto han tenido una importante acogida en Arroyo del Medio, al punto que, hasta la fecha, se han construido 50 casas mediante este programa, que se concretaron en nueve etapas. La perspectiva y solicitud de los colonos es que se

habilite una nueva tanda, para lo cual ya están trabajando el Municipio y el Instituto.