El frío se intensifica en toda la provincia y no se descarta lluvia engelante en zonas altas para esta jornada

La ola de frío polar que afecta al sur de Brasil y el noreste argentino se profundiza y deja sentir sus efectos en Misiones. Para este viernes 30 de mayo, se espera que se registren las primeras heladas del año en distintos puntos de la provincia, especialmente en zonas de valles y áreas de ribera del centro-este y noreste misionero.

De acuerdo con la Dirección de Alerta Temprana, se trataría de heladas agrometeorológicas débiles, conocidas como heladas blancas, que ocurrirían durante el amanecer. Las localidades bajo aviso incluyen San Antonio, Bernardo de Irigoyen, Dos Hermanas, San Pedro, Fracrán, San Vicente, Dos de Mayo, Salto Encantado, Aristóbulo del Valle, Campo Viera y Campo Grande.

La mínima prevista será de 3 °C en San Pedro, con una sensación térmica cercana a 1 °C, mientras que la máxima de la jornada rondaría los 17 °C en Eldorado.

¿Lluvia Engelante en Misiones?

Otra alerta vigente es la posible ocurrencia de lluvia engelante durante la madrugada y mañana del viernes, aunque con baja probabilidad, en zonas de mayor altitud como San Pedro, Bernardo de Irigoyen, San Antonio y Dos Hermanas.

Este fenómeno ocurre cuando la nieve se derrite al atravesar una capa de aire templado durante su caída, y luego se recongela al tocar superficies frías, formando una capa de hielo glaseado que puede acumularse peligrosamente.

El frío extremo ya se siente

Este jueves, el frío se hizo sentir con fuerza en toda la provincia. En Posadas, la sensación térmica fue de 3,9 °C a las 8:00, con una temperatura ambiente de 6,5 °C, según el Servicio Meteorológico Nacional. Más intenso fue en Bernardo de Irigoyen, donde la sensación térmica llegó a 0,1 °C a las 7:00 y se mantuvo por debajo de 1 °C hasta las 10:00.

Nevadas en el sur de Brasil

En paralelo, se registraron las primeras nevadas del año en los estados de Santa Catarina y Rio Grande do Sul, en Brasil. La Serra do Rio do Rastro amaneció con varios centímetros de nieve acumulada. También se reportaron nevadas en las ciudades de Urupema y São Joaquim, donde la temperatura bajó hasta los -1,3 °C.

Pronóstico para el fin de semana

Sábado 31 de mayo: tiempo estable, frío por la mañana y templado por la tarde, con cielo parcialmente nublado. Se prevén mínimas de 5 °C (Oberá) y máximas de 19 °C (Eldorado).

Domingo 1 de junio: comenzará el tiempo bueno, con amanecer frío y tarde fresca. Se espera una mínima de 6 °C en Apóstoles y una máxima de 16 °C en Montecarlo.