Lo manifestó Alicia Machado, mamá de Luciana Bongers (28), ganadora N° 82 del Programa IPLyC Social Inclusivo. “Estamos muy felices por el premio, muy agradecidas al IPLyC SE. Soy seguidora de los sorteos, muchas veces jugué, pero la suerte no me llegó a mí, ahora le llegó a Luciana”, manifestó la mujer, que reside junto a su hija en la localidad de Campo Grande.



Sobre la joven dijo que “llegó a nuestras vidas en 1994. Primero, cuando supimos lo que tenía, fue triste. Recorrí los consultorios de muchos pediatras que me decían cosas que me dolían, con el tiempo lo fui aceptando, la fui cuidando y, hoy por hoy, está bien. Es inteligente, me ayuda mucho, y es mi compañera”.

Luciana tiene síndrome de down, hipotiroidismo, baja visión y celiaquía, por lo que el dinero también le vendrá bien para “sus dietas, sus medicamentos”, añadió Machado, que es madre de otros dos jóvenes.



Ahora, “vamos a disfrutar del premio. Ella está muy contenta, muy emocionada. No tenemos pensado en qué invertir porque fue una inmensa sorpresa. Así que será para lo que ella quiere y necesita”.



Luciana asiste al Centro Especial Misiones y, de acuerdo a lo manifestado por su madre, con las actividades del CENEMI, “mejoró mucho, habla mejor, se relaciona mejor, cambió su actitud y aprendió múltiples actividades”.

A las familias, particularmente a las mamás, “que somos quienes siempre estamos con los chicos, les digo, que sigan luchando, que no se avergüencen, que le den lo mejor que puedan. Nuestros hijos necesitan mucho amor, cariño y comprensión. Hay que seguir adelante con valor, con coraje, con fuerza, porque la vida vale la pena”.

Al IPLyC SE, “le digo gracias, estoy inmensamente feliz. Que sigan adelante con este programa porque es algo bueno y necesario”.