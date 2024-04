Micaela vive en Paraná, Entre Ríos, y conoció a Lucas después de meses de intercambiar chats. Sin embargo, la relación no salió como esperaba y todo terminó de la peor manera.

Micaela, una joven de 22 años oriunda de Paraná, Entre Ríos, pensó que había encontrado el amor a miles y miles de kilómetros de su casa. A través de Tinder, una app de citas, comenzó a hablar con Lucas, un chico que dijo ser de Francia, y con el cual intercambió mensajes durante meses

Luego de afianzar la relación, él le dijo que iba a viajar a la Argentina para instalarse en su misma ciudad y le pidió que le organizara la llegada. Para eso, le depositó dinero para los gastos, pero no todo salió como ella esperaba. “Le arreglé el alquiler porque él no podía ponerlo a su nombre porque no es de acá, pero las cosas salieron mal”, contó la víctima en declaraciones a Elonce.

Según su relato, el hombre se dedicaba a a hacer inversiones y tenía el objetivo de establecer un negocio en el país. Sin embargo, en cuanto llegó, pasaron dos semanas juntos y Micaela decidió cortar la relación. “La manera en la que se manejaba era muy extraña y errática, ahí fue cuando empecé a sospechar”, comentó.

A pesar de que no dio detalles de las actitudes de su “enamorado”, sí afirmó que, una vez finalizado el vínculo, él la bloqueó de todas las redes sociales y ya no se pudo contactar. El problema es que ahora la joven estudiante de 22 años se quedó con una deuda aproximada al medio millón de pesos con la inmobiliaria con la cual había tramitado el alquiler.

Micaela contó que, en cuanto conoció en persona a Lucas, le pareció que tenía un comportamiento extraño y decidió terminar la relación.

“Yo no sé de dónde viene o si vino solo. No sé qué es de su historia de vida, simplemente sé que muy buenas intenciones no tenía al final de cuentas”, agregó la chica, quien decidió contar lo que le había pasado para que otras personas no caigan en la misma estafa. “Lamentablemente uno aprende de los errores y tengo que hacerme cargo de una deuda que no me pertenece”, se lamentó.

Asimismo, contó que Lucas conoció a toda su familia y que parecía “una persona completamente distinta a lo que terminó siendo”, ya que incluso llegó a amenazarla con no devolverle sus pertenencias que habían quedado en el departamento. “De todos los escenarios posibles jamás me imaginar que iba a terminar en este”, concluyó.