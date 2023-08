La rusa Zhanna Samsonova seguía una dieta crudívora a base de verduras, brotes de semillas de girasol, batidos y zumos. Había períodos en los que pasaba días sin consumir alimentos.

Una influencer vegana que seguía una dieta “extrema” a base de frutas exóticas murió en Malasia por inanición y agotamiento.

La rusa Zhanna Samsonova llevaba diez años siguiendo una dieta crudívora a base de frutas, brotes de semillas de girasol, batidos de frutas y zumos.

En algunos períodos, respetaba el “ayuno seco”, en el que no comía ni bebía nada durante días. Fotos: Instagram (@rawveganfoodchef)

La mujer de 39 años llevaba más de seis sin tomar agua. En su reemplazo, bebía zumos de frutas y verduras.

Samsonova tenía más de 10.000 seguidores en Instagram y viajaba por Asia desde hacía 17 años. Murió de una infección similar al cólera, agravada por su alimentación extremadamente restrictiva, según declaró su madre, Vera Samsonova, al periódico ruso Vechernyaya Kazan.

De acuerdo a Daily Mail, Vera no aprobaba la dieta extrema de su hija e intentó convencerla de que introdujera hábitos alimentarios más equilibrados, pero ella siempre se negó.

La influencer aparecía cada vez más delgada en sus publicaciones de Instagram. Una amiga a la que conoció en Tailandia declaró al medio ruso 116.ru: “Daba miedo mirarla. Sus manos eran como las de mi hermana de 12 años, delgadas”.

Samsonova afirmaba que sus diez años a base de vegetales crudos le habían permitido gozar de “una salud perfecta” y “no padecer nunca el típico resfriado estacional”, según Daily Mail.

Fotos: Instagram (@rawveganfoodchef)

Sin embargo, en 2021, Samsonova viajó a su Rusia natal por primera vez en nueve años, e inmediatamente se contagió de coronavirus.

Aseguró que se recuperó de la enfermedad gracias al “ayuno seco”.

“Empecé a curarme con ayuno seco, ya que durante mucho tiempo he estado practicando este método, ya que puedo curar todas las dolencias. La enfermedad empezó a remitir poco a poco, ya los días de hambre seca y cada día me encontraba mejor. El momento más crítico ha quedado atrás, he superado esta enfermedad a pesar de mi tratamiento poco convencional que muchos condenan”, explicó en una de sus publicaciones en Instagram.

