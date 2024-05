No se sabe a ciencia cierta si estos animales eran las mascotas del viajero o pretendía pasarlos de contrabando

La mayoría de los vuelos se realizan sin contratiempos, sin embargo, algunos viajes se convierten en experiencias inolvidables debido a incidentes fuera de lo común. Entre los casos registrados se encuentran pasajeros que han quedado atrapados en los baños de los aviones por horas, así como lesiones derivadas de turbulencias. Asimismo, se han reportado situaciones peculiares que incluyen a mascotas y hasta conciertos improvisados durante el vuelo, lo que ha añadido un matiz distinto a la experiencia de volar para muchos.

Sin embargo, recientemente tuvo lugar algo que es difícil de creer, pues en el Aeropuerto Internacional de Miami, un pasajero fue detenido tras intentar introducir una bolsa de serpientes en un avión. Los funcionarios de la Agencia de Seguridad del Transporte dijeron que los agentes detectaron la pequeña bolsa “escondida en los pantalones de un pasajero” el 26 de abril, tal y como recoge el medio Business Insider. “Compartieron fotografías de las dos pequeñas serpientes y el bolso en cuestión, un bolso para gafas de sol Oakley en colores de camuflaje”, detallan.

Dos serpientes y otros casos con animales

“Al descubrir los reptiles en un control de seguridad, la TSA llamó a la policía y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Luego, la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida se llevó las serpientes”, señala el mismo medio. Ante esto, el billete del pasajero fue cancelado y su embarque al avión prohibido. Cabe destacar, que no se sabe a ciencia cierta si las serpientes eran sus mascotas o si estaban siendo traficadas fuera del país.

Aunque este incidente puede resultar más extraño de lo habitual, no es la primera vez que ocurre en los aeropuertos. La situación más reciente involucró a una mujer que logró ingresar 22 serpientes y un camaleón a bordo de una aeronave en el aeropuerto de Chennai el año pasado. La Junta Central de Impuestos y Aduanas Indirectas (CBIC) de India informó sobre este incidente el 30 de abril a través de un tweet, donde compartió fotografías y videos de los reptiles que fueron confiscados por los funcionarios.

Igualmente, en enero de 2024, el aeropuerto internacional de Phuket en Tailandia fue escenario de un incidente inusual cuando una serpiente de brida de Blanford, llevada por un pasajero, logró escapar en un punto de control. El suceso quedó registrado en un video que se volvió viral, en el cual se puede observar la conmoción y el miedo entre los viajeros presentes.

Aunque no se ha identificado al propietario de la serpiente, se sabe que este tipo de reptil no es venenoso y generalmente evita el contacto con los humanos. En este mismo país, el medio británico The Guardian informó en marzo de que las autoridades tailandesas arrestaron a seis individuos tras descubrir que transportaban un total de 87 animales en su equipaje. Entre los animales confiscados se encontraban lagartos, aves y un panda rojo,