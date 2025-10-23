El conductor de un Renault Clio perdió el control del vehículo durante la madrugada de este miércoles y volcó sobre la calzada, resultando con heridas leves.

La Comisaría de Campo Ramón dependiente de la Unidad Regional II de Oberá, intervino en las primeras horas de este miércoles en un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Provincial N.º 103, en el paraje Guaraypo, donde un automóvil despistó y volcó sobre la calzada.

El hecho se registró cerca de las 02:15 horas, cuando un vehículo Renault Clio, conducido por Facundo M. (26), domiciliado en Oberá, circulaba en sentido Campo Ramón – Oberá y, por causas que se tratan de establecer, perdió el control del rodado, despistando y volcando sobre parte de la cinta asfáltica y la banquina.

Como consecuencia del siniestro, el conductor resultó con excoriaciones leves, siendo asistido en el lugar por personal de salud y posteriormente trasladado para observación médica.

En el sitio trabajaron efectivos de la Comisaría de Campo Ramón, junto a personal de la División Seguridad Vial y Turismo, quienes realizaron las actuaciones correspondientes, el balizamiento preventivo y el relevamiento pericial del vehículo accidentado.