El italiano Giuseppe D’Anna dice que el amor no tiene edad y que poco le importa la diferencia de 56 años entre él y su amada

La diferencia de edad de 56 años parece no ser problema para el joven tiktoker italiano quien le propuso matrimonio a su novia.

Una anciana de 76 años y un joven de 19 se han convertido en la nueva pareja sensación de TikTok afirmando que “el amor verdadero no tiene edad”, y llevando la popular frase a una increíble frontera generacional de 56 años.

El italiano Giuseppe D’Anna, de 19 años, revolucionó las redes de su país al subir un video pidiéndole matrimonio a su novia, una abuelita que lo supera en edad en más de cinco décadas.

El clip, que ha sido visto más de 16 millones de veces, muestra al joven arrodillado sobre su rodilla derecha con más de una docena de enormes globos en forma de corazón y besando apasionadamente a su amada.

‘’La nostra promessa’’ decía la leyenda junto al video viral, que en español se traduce como ‘’nuestra promesa’’. El joven tiene 19 años, su novia 76, pero a pesar de eso dicen que se van a casar.

La siguiente publicación reveló una foto adorable de los dos, con Giuseppe usando lo que parecía ser una cadena de oro y la futura novia sosteniendo una rosa.

El joven de 19 años, que ha acumulado cerca de 190.000 fanáticos en TikTok, también compartió una imagen de un impresionante anillo.

“Y esto es solo el comienzo de una larga serie”, dijo a pesar de la reacción de los bromistas en los comentarios.

Aunque varios comentarios aplaudían su amor, otros no estaban tan convencidos y señalaron al joven de tener razones ocultas para publicitar su relación con una mujer tan mayor.

“Tal vez solo quiera que le compre una Sony PlayStation 5″, dijo uno. La cuenta de Giuseppe está llena de fotos y videos que retratan la vida y el amor de la pareja.

La prometida de Giuseppe también ha sido llamada su “abuela” en varias ocasiones, pero el joven responde a sus críticos de manera contundente: “mi amor es hermoso [emoji de corazón]”.

“Creo que se lo tomaron un poco en serio cuando dijeron que les gustaban las chicas mayores”, comentó una persona, mientras que otra estaba incrédula y simplemente dijo: “De ninguna manera”.

Alguien más hizo algunos cálculos y escribió: “Literalmente tiene la edad suficiente para ser su tatarabuela”.

Pero no todo es negativo, ya que la pareja también ha logrado ganar algunos seguidores que los apoyan, como un usuario de TikTok que les comentó: ‘’no escuches a los que comentan odio, has lo que te haga feliz, ama a quien sientes que es adecuado para ti.’’

No es la primera vez que una pareja con diferencia de edad se vuelve viral en las redes sociales. En Tiktok esta pareja se ha vuelto una sensación y su relación es seguida por más de 190 mil personas.

A principios del año pasado, una pareja de EE.UU. con una diferencia de edad de 24 años revolucionó Internet después de revelar que estaban comprometidos.

En ese caso, la pareja dijo en medios que la química sexual entre ellos es excelente e incluso crearon una página de contenido para adultos para explorar este aspecto de su sexualidad.

No sabemos aún si lo mismo hará Giuseppe, pero por lo pronto sus seguidores están muy conectados a sus redes para no perderse detalles de la particular boda.