El jefe comunal de Recreo, en Catamarca, además la sancionó con dos días de descuento del sueldo. El audio.

Una enfermera de Catamarca fue sancionada por un intendente por pedirle que entregara barbijos a ella y sus compañeras del hospital para protegerse del coronavirus.

Todo quedó registrado en un audio en el que el jefe comunal de Recreo, Luis Polti, le recriminó a la enfermera: «No me faltes más el respeto delante de la gente como lo hiciste anoche».

En la grabación solo se escuchan los gritos del intendente. La enfermera, por lo bajo, intenta defenderse. Pero Polti no cede: «Me vas a dejar hablar a mí porque yo soy el intendente».

«Vos no sos quien para venir a decirme nada. Vos tenés tu directora, no me digas más nada, entendé que soy el intendente y esperá que termine de hablar», continuó a los gritos.

La enfermera contestó una y otra vez que ella nunca le había faltado el respeto, que solo le había pedido medidas de protección frente al coronavirus, más allá de que en Catamarca todavía no hubo casos.

Pero el intendente no solo la amenazó sino que la sancionó: «Tenés dos días de suspensión sin goce de haberes y después acá no trabajas más».