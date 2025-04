Fernando Martín Kornuta, candidato a diputado provincial por el peronismo misionero, representa una nueva generación comprometida con los valores de inclusión, equidad y dignidad, en el marco de un modelo misionerista que sigue consolidándose en toda la provincia.

Fernando Martín Kornuta tiene 39 años, nació en Capital Federal pero desde muy joven eligió vivir en Posadas, donde formó su hogar junto a su pareja Miriam Ranieri y su hijo Franco. Se graduó de abogado en la Universidad Católica de Santa Fe, sede Posadas, en 2011. Desde entonces, dedicó su carrera al derecho laboral y actualmente se desempeña como gerente de Recursos Humanos en Energía de Misiones.

Su recorrido profesional comenzó temprano: a los 18 años emprendió un negocio de distribución de especias en Posadas. Luego trabajó en Recursos Humanos de la Municipalidad de Posadas entre 2007 y 2011, mientras cursaba sus estudios universitarios. Entre 2013 y 2016 se desempeñó como asesor legal en el Registro Nacional de Trabajadores y empleadores Agrarios (RENATEA).

Un compromiso social y personal

Además de su actividad profesional, Kornuta brinda asesoramiento legal gratuito tanto en su estudio como en su comunidad.

«Asumiré el compromiso de representar los valores de la inclusión, la equidad y la dignidad, acompañando a los sectores más vulnerables y a quienes buscan ser escuchados. Esta causa es profundamente personal para mí, porque soy padre de un hijo con síndrome de Down», afirma el candidato del peronismo.

Su frase de cabecera refleja su mirada humana y cercana: «escuchar es el primer paso para comprender o actuar».

Una visión de futuro para Misiones

Fernando Martín Kornuta sostiene que «el Frente Renovador, bajo la conducción del Ingeniero Carlos Eduardo Rovira, priorizó siempre el interés de los misioneros y, con una visión innovadora y de avanzada, logró posicionar a Misiones como una provincia pionera y líder en la construcción de un modelo propio, basado en la identidad, la inclusión y el desarrollo sostenible».

Desde su lugar, apuesta a continuar fortaleciendo este proyecto colectivo que se consolidó en toda la provincia. Para Kornuta, Misiones no es solo su lugar de residencia, es su elección de vida: «Misiones me importa porque es la provincia que elegí para vivir, donde formé mi hogar y mis raíces. No viviría en otro lugar del mundo. Me siento orgullosamente misionero y quiero ser parte de la continuidad de políticas innovadoras y de vanguardia que proyectan a nuestra provincia hacia el futuro».