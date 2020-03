Se trata de Maximiliano Richeze permanece en Abu Dhabi. Es el segundo miembro del equipo UAE Team Emirates que dio positivo de coronavirus

El ciclista argentino Maximiliano Richeze confirmó este viernes que padece coronavirus y se mantiene en cuarentena en Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos.

Richeze, miembro del equipo UAE Team Emirates, anunció la noticia desde su cuenta oficial de Instagram desde Abu Dabi, donde se mantendrá en cuarentena.

Este es el segundo caso positivo de coronavirus dentro del equipo ya que en las últimas horas el colombiano Fernando Gaviria también confirmó que padecía la enfermedad.

«Mi equipo se vuelve a casa pero mi regreso se pospuso. He dado positivo al coronavirus, por lo tanto, mi período de cuarentena se prolonga. Gracias a Dios no tuve síntomas fuertes, la infección no se manifestó agresivamente, y esto me hace optimista», contó el medallista de oro en los Juegos Panamericanos 2019 y clasificado a los Juegos de Tokio 2020.

Tanto Richeze como el colombiano Gaviria estaban en Emiratos Árabes en el marco de la competencia UAE Tour, que fue suspendido cuando faltaban dos etapas por otros dos casos positivos de coronavirus.