El hecho ocurrió durante la mañana de este sábado en un camino vecinal de la zona de Tayar. El conductor logró descender a tiempo del vehículo y no se registraron personas lesionadas.

Cerca de las 10:45 horas sobre un camino vecinal terrado sin denominación, en la zona de Tayar, a la altura de la Ruta Provincial N° 7. Hasta el lugar acudieron efectivos de la Unidad Regional IX que trabajaron para sofocar el fuego que afectaba a un vehículo Fiat Uno.

De acuerdo a lo manifestado por su propietario, un hombre de 28 años, domiciliado en el barrio Sarmiento de esa localidad, el incendio comenzó mientras circulaba y tras detectar un desperfecto eléctrico en el sector del motor, detuvo la marcha del rodado. Las llamas se propagaron rápidamente y provocaron la destrucción total del automóvil. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas ni hubo terceros involucrados en el hecho.