El hecho ocurrió en la noche del viernes en jurisdicción de la Comisaría 18. El conductor no sufrió lesiones y no se registraron daños a terceros.

Anoche, cerca de las 22:45 horas, efectivos de la Comisaría 18.ª de la Unidad Regional X intervinieron en un siniestro vial ocurrido sobre calle J. Cerrano, en la intersección con calle 77 A, en Posadas.

En el lugar, constataron que un automóvil Ford Focus, al mando de un hombre de 46 años, sufrió una falla mecánica en el sistema de frenos, lo que provocó que el vehículo se desplazara y terminara precipitándose hacia la calle, donde quedó varado en un barranco.