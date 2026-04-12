El presidente de Estados Unidos anunció este domingo que llevará adelante medidas para bloquear todos los buques que intentes ingresar y salir de Ormuz. “Será volado al infierno”, expresó en un mensaje desde la red social Truth Social.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumentó este domingo la presión sobre Irán con el anuncio de un bloqueo al estratégico estrecho de Ormuz. Esta decisión responde al posible rechazo por parte del régimen de Teherán hacia la “oferta final” de Washington. El conflicto ocurre en un marco de extrema tensión en Medio Oriente por el control de esta vía marítima clave para el petróleo.

La Casa Blanca presentó una propuesta con exigencias centrales para la resolución del diferendo entre ambas potencias. El documento incluye la reapertura sin restricciones del estrecho y garantías verificables sobre el programa nuclear iraní. Un eventual rechazo de Teherán provocará consecuencias directas sobre la navegación comercial en una zona de alto impacto para la economía del globo.

La orden directa a la Armada estadounidense

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense fijó su postura oficial sobre la libre circulación en el corredor. Trump expresó este domingo: “En algún momento, alcanzaremos una situación en la que ‘se permitirá la entrada a todos y la salida a todos’, pero Irán no ha permitido que eso suceda”. Esta declaración ratifica la postura inflexible del gobierno norteamericano.

Además, el presidente dio instrucciones específicas a las fuerzas navales para el control de buques en aguas internacionales. El mensaje en redes sociales detalló: “También he instruido a nuestra Armada para que localice e intercepte a toda embarcación en aguas internacionales que haya pagado un peaje a Irán”. El objetivo central es la eliminación de cobros irregulares por parte del país persa.

Operativos militares y advertencia de paso seguro en el estrecho de Ormuz

La advertencia de Washington incluyó un punto estricto sobre el cumplimiento de las normas de tránsito marítimo. Trump sentenció en su publicación: “Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar”. Esta amenaza coincide con un refuerzo de la presencia militar de los Estados Unidos en toda la región en conflicto.

En los últimos días, las fuerzas estadounidenses iniciaron operaciones para el aseguramiento del tránsito por el estrecho. Estas tareas incluyeron labores de desminado tras diversas denuncias sobre la colocación de explosivos en las rutas de navegación. La actividad militar busca neutralizar posibles amenazas directas contra los buques de carga y petroleros que operan en la zona.

La respuesta de Teherán y el futuro de la tregua

La reacción por parte del régimen de Irán fue igualmente severa ante los anuncios de la Casa Blanca. La Guardia Revolucionaria advirtió una respuesta con “severidad” ante cualquier intento de intervención o paso de buques militares extranjeros. El cuerpo militar reafirmó de esta manera su intención de mantener el control soberano sobre el estrecho de Ormuz.

Las negociaciones actuales se desarrollan bajo mediación internacional en Pakistán, pero en un contexto de tregua frágil. Teherán mantiene reparos significativos sobre las condiciones impuestas, especialmente en lo referido a su soberanía nacional. El margen para un acuerdo diplomático parece cada vez más estrecho ante el cruce de amenazas directas entre los líderes.

El estrecho de Ormuz queda una vez más en el centro de la disputa geopolítica entre Washington y Teherán. El paso marítimo funciona no solo como un punto estratégico de logística energética, sino también como una herramienta de presión política. La resolución de este conflicto marcará el rumbo del mercado energético y la estabilidad en Medio Oriente.