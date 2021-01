El Gobierno apostará al diálogo para tratar de lograr el inicio de las clases presenciales en la pandemia. El ministro de Educación Nicolás Trotta sostuvo que “son momentos de enorme complejidad” y que será fundamental “generar consensos” con los sindicatos para que los alumnos vuelvan a las aulas.

Fue luego de que el secretario gremial de Ctera y adjunto de UTE Eduardo López pusiera en duda el comienzo del ciclo lectivo presencial en Capital Federal. El gremialista dijo que “no se sabe si van a empezar las clases el 17 de febrero” y que “todo indica que no”. Consideró que si se guían por “los indicadores de los semáforos del ministerio de Educación” sobre la pandemia “ni se tendría que estar discutiendo”.

Trotta evitó confrontar con el sindicalista, ya que afirmó que “cada uno tiene un rol en este momento de enorme complejidad” y que van a dialogar con todos los gremios. Sostuvo que es fundamental “generar consensos” y que este año la presencialidad en las escuelas “debe volver a tener centralidad”.

Explicó que en muchos distritos está previsto que el ciclo empiece en marzo y que “ese es el objetivo”. Afirmó que trabajan para lograr “la máxima presencialidad en las escuelas” y que buscan que este año estén abiertos todos los centros educativos.

Manifestó que entre los desafíos que tendrá la educación están que los alumnos “transiten los aprendizajes de este año y adquieran los pendientes del 2020″. Expresó que la escuela “tiene un rol central para abordar el impacto que la pandemia generó en los alumnos” y calificó esa situación como algo complejo porque, advirtió, “no hay un manual que que muestre un camino único”.

La semana pasada Trotta sostuvo que las clases presenciales empiezan en marzo aunque luego aclaró que se deben “maximizar los cuidados” para cumplir ese objetivo, como lo planteó el jefe de Gabinete Santiago Cafiero a partir de la fuerte suba de contagios de coronavirus.

Los gremios ponen en duda la fecha del ciclo lectivo presencial

Desde los gremios plantearon que no saben si las clases presenciales van a empezar el 17 de febrero, en el caso de Capital Federal. López, de Ctera y UTE, dijo que “todo indica que no”. Afirmó que si se guían “por los indicadores de los semáforos del ministerio de Educación de la Nación aprobados el año pasado ni se tendría que estar discutiendo”.

El gremialista manifestó en declaraciones a C5N: “¿Qué dicen los indicadores? Que si la curva crece no tiene que haber clases; que si hay más de 150 cada 100 mil no tiene que haber clases y tenemos 500 contagiados cada 100 mil. ¿Qué dice la positividad de Nueva York, no de Ctera? Que si hay más de un 4% de positividad de los test no tiene que haber clases y en Capital es del 40%. En todos los términos el semáforo da rojo”.