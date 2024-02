Numerosos artistas se expresaron en favor de la cantante. El presidente la había llamado «Lali Depósito».

Luego de que Javier Milei arremetiera contra Lali Espósito y la llamara “Lali Depósito”, muchos artistas argentinos apoyaron a la cantante en las redes sociales.

Uno de ellos fue Catriel Ciavarella, baterista de Divididos, que en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 157 mil seguidores, publicó una foto de la ex Casi Ángeles.

Además, en el posteo sumó un video en el que se muestra con una remera que tiene la imagen de la intérprete de Disciplina.

“El sábado quise tocar en Cosquín con una remera de Lali. Sobradas eran ya las razones para hacerlo. Y hoy, tristemente, son más las que apuran este posteo; el grado de miserabilidad del presidente no tiene precedentes -o son demasiado oscuras- y se vuelve insoportable”, escribió el músico.

Y agregó: “Esta vez fue en una entrevista con tres títeres que obraban de interlocutores y que como buenos cagones y mediocres que son, no sólo no tuvieron la más mínima dignidad para frenarle el carro ante la falta de respeto, la basureada y la infamia si no que se sumaron a la ‘humorada’ del payaso”. El apoyo de Catriel a Lali Espósito. Instagram.

“No voy a detenerme en decir por qué todo lo que dice es infundado, no tiene ningún sustento y sobrepasa todos los límites, ni en por qué Lali merece el apoyo de todo aquel que se precie de buena leche; porque algo importa más: toda persona que no lo quiera o no lo pueda ver, o se invente o se cree un argumento berreta -como algunos de esos que ya andan dando vueltas- es tan miserable como él. Como ellos”, cerró.

Pero Catriel no fue el único. Ricardo Mollo también apoyó a Lali y lo hizo a través de una historia de Instagram en la que expuso: “El único ‘poder’ que tienen los artistas es ‘poder’ alegrar a quienes disfrutan de ese arte…”.

“No nos desviemos de lo importante. No somos el problema socioeconómico de este, nuestro país”, agregó el líder de Divididos junto a una foto de Lali cantando el himno nacional en la previa de la final del Mundial de Qatar 2022. El mensaje de Ricardo Mollo en apoyo a Lali Espósito. Instagram.

Agustín Aristarán, popularmente conocido como Rada, escribió un mensaje en X donde expresó su apoyo a la cantante y actriz. «En contra totalmente del hostigamiento y persecución a los artistas! Del lado de @lalioficial siempre!!», escribió el músico y humorista.

En contra totalmente del hostigamiento y persecución a los artistas! Del lado de@lalioficialsiempre!!— Agustín Aristarán (@Soy_Rada)February 15, 2024

Emmanuel Horvilleur, por su parte, compartió en una historia de Instagram una postal en la que está al lado de Lali.

“Ocúpense de sacar el país adelante que para eso se postularon en vez de hacerle campaña sucia a los artistas que la gente elige”, sentenció. La publicación de Emmanuel Horvilleur. Instagram.

Emiliano Brancciari, cantante de la banda No Te Va Gustar publicó un mensaje en la red social X (antes Twitter) donde remarcó: “Estoy completamente en contra al hostigamiento hacia cualquier artista por parte de un gobernante y totalmente a favor de @lalioficial”. El mensaje del líder de «NTVG». Redes

Además, el artista uruguayo se defendió ante la crítica de una usuaria que le recriminaba que se hubiera metido en la polémica de Lali y Milei.

«Emi siempre metiendo la cuchara en la política, te admiro musicalmente. Pero qué pena que siempre te metas en este quilombo. Cuál es la necesidad más que la de querer hacerte notar y ver cuantos seguidores tenes??«, escribió la mujer.

Él se hizo eco y respondió: «SIEMPRE voy a decir lo que siento. Realmente te indigna más que yo me exprese que lo que está haciendo ese señor? De ser así, tal vez sos vos quien debería replantearse algunas cosas. Un abrazo».

La actriz y cantante Rochi Igarzábal, que cosechó una gran amistad con Lali durante el tiempo que compartieron mientras eran parte del elenco de Casi Ángeles, también se expresó en las redes y sumó: “Te banco siempre @lalioficial”.