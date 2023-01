El ex Presidente había recibido a la titular del PRO la semana pasada. En el larretismo esperan llevarse al menos una foto del encuentro.

Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri volverán a reunirse tras la reaparición de Patricia Bullrich. Se verán en Cumelén, donde el ex Presidente veranea desde fines del año pasado y se espera una imagen del encuentro.

Días atrás Macri se reunió con Patricia y a las pocas horas comenzó a circular una foto de ellos dos junto a sus parejas, Juliana Awada y el lobista Guillermo Yanco. El trato que le prodigó el ex presidente fue muy diferente al que tuvo con Larreta.

Ambos se habían visto en el mismo lugar a principios de enero, en medio de la crisis por la filtración los escandalosos chats que tuvieron como protagonista al ministro porteño Marcelo D’Alessandro.

Si bien Macri no dio pistas sobre si buscará o no un segundo mandato, en el larretismo sostuvieron la idea de que estirar las negociaciones con el ex presidente favorecería al jefe de Gobierno.

Por eso en el larretismo creen que su principal herramienta para negociar es la amenaza de ser candidato, un arma que irá perdiendo poder de fuego a medida que pasen las semanas.

En Uspallata sostienen que si Macri no lograr cerrar ahora, en marzo estará más débil él y no así el jefe de gobierno.

Sin embargo, la reaparición de Patricia tras un par de semanas de perfil bajo hizo que todas las luces de posaran sobre la titular del PRO. Además de la imagen con Macri, la ex ministra se otorgó la medalla de haber bajado a Nicolás Maduro de la cumbre de la Celac en Buenos Aires.

Es por eso que en el PRO creen que Larreta llevará una actitud más negociadora a Villa La Angostura y espera volverse al menos con una imagen junto al ex presidente.