Hace una semana la Defensoría del Pueblo inició gestiones ante el Iprodha y el Ministerio de Hacienda tras el pedido de los padres de la Escuela Especial 1, para que el gobierno finalice la obra.

Ante la realidad que angustiaba a las familias, pues la obra de la Escuela Especial 1 estaba parada y sus hijos debían asistir provisoriamente a otros establecimientos no adaptados para sus necesidades especiales, acudieron a la Defensoría del Pueblo para que intervenga para destrabar el conflicto.

El Iprodha informó que la obra estaba parada por problemas de presupuesto, razón por la cual la Defensoría generó una mesa de diálogo en busca de una solución para las familias.

Durante la jornada de ayer, el defensor del pueblo, Alberto Penayo, comunicó a los padres la buena noticia de que el Ministerio de Hacienda se comprometió a destinar mensualmente la suma necesaria para que la obra se reactive inmediatamente hasta su finalización.

La noticia fue recibida con gran alegría por las familias que iniciaron este reclamo en favor de sus hijos, y que eligieron la Defensoría del Pueblo como medio institucional para canalizar esos reclamos.

«La felicidad que sentimos todos en la Defensoría del Pueblo cada vez que podemos dar estas buenas noticias es realmente enorme.

No me canso de pedir a los vecinos que reclamen, que no se queden a esperar las soluciones sino que sean ellos los que las impulsen, y que vengan a la Defensoría para que iniciemos un proceso administrativo juntos.

Está demostrado que el diálogo es el camino que debe recorrer la política de este tiempo para la solución de los conflictos», expresó al respecto el defensor Alberto Penayo.