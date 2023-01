Este lunes 16 de enero de 2023, se cumplieron 13 años de la tragedia del Paraná. La 80º edición de la competencia bautizada como el “Cruce del Paraná”, terminó con 8 personas fallecidas. Misiones OnLine te invita a revivir lo que ocurrió en aquella triste jornada.

La tragedia del Paraná comenzó luego de partir desde el club Pacú Cuá, en Encarnación, al menos 40 personas entre nadadores y remeros, fueron arrastrados por la corriente hacia de una de las barcazas que estaban ancladas en aguas paraguayas, el viento y la corriente decidieron que los deportistas quedarán en la historia. Mauro Patricio Bacigalupi, Víctor Sessa, Fernando Solé Mases, Eugenio Raúl Seró, Sebastián Ruzecki, Nicolás Levequi, Manuel Leiva, y Luis Saide, perdieron la vida en el día más doloroso de la historia del deporte misionero.

Hoy, 13 años después la herida continúa abierta y es por ello que los familiares y amigos todavía recuerdan con mucho cariño a aquellos que perdieron la vida en una de sus pasiones, que era estar en contacto con el agua.

Franco Bacigalupi, hermano de Mauro quien falleció en la tragedia del Paraná, contó: “Recuerdo perfectamente que el día de la tragedia estaba con mi padre retirando un auto y una vez que lo sacamos nos enteramos de que hubo un accidente en el río Paraná. Desde ese momento, comenzó toda la odisea de ir al puerto en donde había gente ya shockeada, personas colapsadas que no sabían lo que sucedía y encima estaba inundado”.

Además, “llegaba prefectura con las embarcaciones rotas y con chicos que estaban nadando y que lloraban. En ese momento, llegó la primera ambulancia que llevó al primer fallecido y desde ahí se comenzó a buscarlos”, agregó.

Con respecto a lo sucedido aquel 16 de enero del 2010, Franco Bacigalupi explicó: “Creo que se dio a partir de una especie de embudo. Comenzó cuando se hizo el cruce porque siempre de esa manera se llevaba adelante con la justificación de que es por amor al deporte cuando en realidad lo más importante es la seguridad y la salud. Siempre se hizo mal hasta que llegó la tragedia del Paraná”.

“La organización y el responsable no eran buenos para la tarea. Prefectura ese día no estuvo a la altura de las circunstancias como se ve la seguridad en la actualidad. Además, muchas personas eran jóvenes que se inscribieron en el día sin que exista una organización previa, otros no sabían remar y la situación del tiempo pasó de un día nublado a una tormenta importante con un viento y oleaje muy particular. Esto agravó sobre todo a los chicos que no sabían remar”, amplió el hermano de Mauro.

Por el accidente del “cruce del Paraná” hubo dos condenados, el prefecturiano Jorge Antonio Lezcano y Hugo “Tyson” Alfonso. Con respecto a la justicia, sostuvo que “a los responsables los dejaron en libertad. A Lezcano lo dejaron salir luego de cuatro años y poquito mientras que a Tyson lo liberaron en un año y medio ya que en la cárcel hacen cursos y por ello le redujeron la pena. Son cuestiones que pasan por un juicio, cumplen la condena y se termina. Siguen su vida mientras que a nosotros nos destrozan la familia. Nunca reconocieron eso”.

La búsqueda de las personas desaparecidas comenzó ese mismo día y hasta febrero se vivieron momentos de angustia, desesperación y desazón. En lanchas y kayaks, familiares, amigos, Prefectura Naval y todos los que se involucraron en la tragedia, buscaron sin cesar manteniendo la esperanza de encontrarlos con vida.

Luis Saide de 56 años, oriundo de Reconquista, Santa Fe, se ahogó y su cuerpo fue recuperado ese mismo 16 de enero. Quizás ese fue el verdadero inicio de la tragedia, que golpeo el corazón de los misioneros que no dejaban de buscar al resto. Al día siguiente encontraron sin vida a Víctor Sessa (36) y Fernando Solé Mases (12), a 15 kilómetros río abajo.

El lunes 18 de enero encontraron el cuerpo de Sebastián Ruzecki (19), a 4 kilómetros aguas abajo de donde estaban las barcazas, lo encontró un barco arenero. El 19 fue encontrado sin vida Nicolás Levequi (14) , que era acompañante de un nadador.

El 20 de enero a 25 kilómetros del lugar de la tragedia, encontraron el cuerpo de Eugenio Raúl Seró de 59 años, que era profesor y nadador, había decidido que ese iba a ser el último cruce del Paraná en su carrera profesional. El 27 de enero encontraron sin vida a Mauro Bacigalupi (28), en la zona de islas ubicadas frente al Club Pira Pytá.

La búsqueda finalizó el 5 febrero cuando encontraron el cuerpo de Manuel Leiva (57), cercano al lugar en donde estaba Mauro Bacigalupi.

Ezequiel Garrido, artista misionero, escribió una letra y cantó una canción para los fallecidos en la tragedia; se llama «Ocho Guerreros».