Energía de Misiones continúa con su plan de mejoras en distintos distritos del interior provincial. En esta ocasión, las tareas se llevaron adelante en Puerto Wanda, donde se reemplazaron postes de madera por estructuras de hormigón armado en líneas de baja tensión, sobre la intersección de la avenida Leandro N. Alem y Florida.

Además, se concretó la colocación de seccionadores de media y baja tensión, junto con el recambio de crucetas y herrajes en la Subestación Transformadora local, con el objetivo de optimizar la prestación del servicio eléctrico en la zona.