Energía de Misiones avanza con frentes de obras en la ciudad de Posadas, con el objetivo de optimizar el servicio eléctrico y fortalecer la infraestructura en distintas zonas del sur.

Uno de los frentes de obras se desarrolla en el barrio Hermoso, sobre calle 71 y avenida Jesús Nazareno, en donde el área de Mantenimiento de Subestaciones lleva adelante tareas de limpieza de línea de media tensión y el doble empalme de conductor preensamblado de aluminio de 120 mm².

Estos trabajos permiten mejorar la continuidad del suministro eléctrico, reducir la resistencia y la caída de tensión, y optimizar la red eléctrica durante períodos de altas temperaturas, cuando la demanda energética alcanza sus niveles más exigentes.