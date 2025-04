A cuatro fechas del final de la primera etapa del nuevo formato, ya hay dos equipos que lograron obtener un lugar en la siguiente fase.



Se comienza a definir la primera etapa del Torneo Apertura 2025. Mientras se disputa la fecha 12, hay dos equipos que se transformaron en los primeros clasificados a la siguiente fase del campeonato.

El primero en clasificar fue Rosario Central, tras vencer 2-1 a Vélez. El segundo fue Independiente, que aseguró su lugar luego de empatar 1-1 con Lanús. Ambos, pertenecientes a la Zona B, suman 25 puntos, pero el Rojo se ubica en el primer puesto por diferencia de gol. Por su parte, San Lorenzo (tercero con 22) y River (cuarto con 21) podían asegurarse la clasificación en la siguiente jornada.

Hasta el momento, en la Zona A no hay ningún equipo clasificado. Boca es el puntero con 26 puntos, seguido por Argentinos Juniors (25), Tigre (24, con un partido menos), Huracán (23), Estudiantes (19), Central Córdoba (18), y Barracas Central e Independiente Rivadavia (ambos con 17), que ocupan los últimos puestos de clasificación. Racing, por su parte, goleó a Banfield y llegó a las 16 unidades.

Los posibles cruces de octavos del Torneo Apertura 2025

Boca vs. Talleres

Argentinos Juniors vs. Lanús

Tigre vs. Platense

Huracán vs. Riestra

River vs. Estudiantes (LP)

San Lorenzo vs. Central Córdoba

Rosario Central vs. Barracas Central

Independiente vs. Independiente Rivadavia

Cómo es el formato del Torneo Apertura 2025

Los 30 equipos de Primera División se dividieron en dos zonas de 15 y un total de 16 fechas cada una. Habrá una fecha interzonal frente al clásico rival, y otra adicional por sorteo.

Luego 8 equipos por zona clasificarán aoctavos de final. De ahí en adelante serán rondas eliminatorias:

Los duelos de octavos, cuartos y semifinales, se jugarán en el estadio de los equipos mejores clasificados.

Sólo la final será en cancha neutral.