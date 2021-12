Llegan igualados a la última fecha y el que gane será campeón. Cuál será el desempate si ambos no suman puntos. Quién llega mejor perfilado y por qué. Los cambios en el circuito de Yas Marina y su influencia en la carrera. Cómo seguir la actividad por TV

Max Verstappen y Lewis Hamilton peleando en Austin (REUTERS/Mike Blake)

Se terminaron las palabras y llegó la hora de la verdad para la temporada 2021 de la Fórmula 1 que define su campeonato entre Lewis Hamilton (Mercedes) y Max Verstappen (Red Bull), quienes llegaron igualados en puntaje a la última fecha en el Gran Premio de Abu Dhabi. Ambos fueron amplios dominadores y el cierre otorga dos posibilidades para dirimir el pleito, lo que plantea un todo o nada para los postulantes al título.

La definición es muy clara: ante el empate de ambos en la cima de la tabla, el que gane la carrera en el circuito de Yas Marina será el campeón. Más que nunca los dos buscarán la victoria por todo lo que hay en juego y, de conseguirla, no será una más, porque significará la octava consagración para el inglés de Mercedes o la primera para el neerlandés de Red Bull.

En este escenario de mucha presión, en los papeles Hamilton aparece un paso adelante por varios motivos. Primero, por su experiencia de 15 temporadas en la Máxima, en las que, más allá de sus títulos, peleó otros dos hasta las últimas fechas (2007 y 2016) y sabe lo que es el todo o nada. Es un especialista para el juego psicológico y en 2016, si bien perdió el título contra su compañero de equipo, Nico Rosberg, el desgaste de esa temporada lo llevó al retiro definitivo al alemán.

Además, Lewis tiene un plus en su Mercedes W12 con el denominado “motor-cohete”, el impulsor a combustión estrenado en San Pablo, donde venció de forma contundente y, en la lucha por esa victoria, superó a Verstappen luego de dos intentos. El británico ganó las últimas tres carreras. Lewis Hamilton llega mejor a la definición por experiencia y mejor medio mecánico Max Verstappen (REUTERS/Hamad I Mohammed)

En tanto que Max es la primera vez que pelea por un campeonato y enfrente tiene a nada menos que al corredor más laureado de la historia junto a Michael Schumacher. El neerlandés vive una situación inédita en la F1 y Hamilton está acostumbrado a definir campeonatos.

Otro punto es que si bien su Red Bull RB 16B de Verstappen es competitivo, no tiene el nivel de las primeras fechas y los coches alemanes superaron a los austriacos en las últimas fechas. A pesar de esto, Max logró quedarse con la pole en la qualy del sábado.

La otra posibilidad favorece a Verstappen, ya que será campeón si ambos no suman puntos, pues el desempate por unidades en el certamen será por cantidad de victorias y Max suma 9 éxitos contra 8 de su rival. Aunque entre las hipótesis de que no cosechen unidades se incluye que ambos queden afuera y para evitar cualquier maniobra antideportiva, este jueves la Federación Internacional del Automóvil (FIA) les recordó a los pilotos los lineamientos del Código Deportivo Internacional (CDI) donde se incluye una posible quita de puntos de toda la temporada.

Verstappen y Hamilton tienen 369,5 puntos y este fin de semana estarán en juego 26 unidades: 25 para el ganador de cada carrera y uno para el que marque el récord de vuelta, siempre y cuando se consiga ese registro terminando entre los diez primeros en la carreras, que a su vez son las posiciones que otorgan unidades. Red Bull y Verstappen llegan un paso atrás en rendimiento general, más allá de la igualdad en puntos con Hamilton (REUTERS/Ricardo Moraes)

En la competencia el sistema de puntaje aplica de la siguiente forma: 1º (25 puntos), 2º (18), 3º (15), 4º (12), 5º (10), 6º (8), 7º (6), 8º (4), 9º (2) y 10º (1). Además, el punto adicional al que marque la vuelta más rápida algo que, según cómo se de la carrera, puede llegar a ser una batalla en los relojes entre Hamilton y Verstappen y en el epílogo si están del puesto 11 para atrás.

Desde 2009 que se corre en este circuito donde Hamilton logró cinco triunfos (2011, 2014, 2016, 2018 y 2019) y Verstappen, uno (2020).

Cambios en el circuito.

El circuito de Yas Marina estrenará dos modificaciones en su trazado que lo harán más veloz. De entrada, se eliminó la chicana que formaban las curvas 5 y 6 y se alargó la siguiente horquilla, que también fue ampliada, lo que aumentará la velocidad punta de la siguiente recta.

El antiguo dibujo de la pista formado por los virajes 11, 12, 13 y 14 se reemplazó por un viraje largo y ligeramente peraltado. Por último, hacia el final del giro, la zona que rodea al hotel Yas Marina (curvas 17 a 20) se retocó para hacerla más veloz.

Toda este conjunto de modificaciones redujo la extensión del circuito principal en 273 metros y aumentó de 55 a 58 vueltas la distancia del Gran Premio. Se estima, además, una reducción de 14 segundos en los tiempos de vuelta. Nótese la forma puntiaguda de los nuevos pianitos (@AlbertFabrega)

Y un punto que despertó polémica en la previa es la forma puntiaguda de los nuevos pianos que obligarán a los pilotos a ingresar con mayor cuidado a esas curvas para evitar roturas en los neumáticos.

Las gomas.

Los cambios en el trazado, hechos para promover los sobrepasos, incrementarán la velocidad y el consumo del caucho en algunas curvas. Aun así, la pista sigue teniendo un asfalto liso y con un estrés dentro de la media a nivel de desgaste y degradación. Por ello, las opciones más blandas de la gama P Zero F1 de Pirelli parecen una elección razonable: C3 como P Zero Blanco (duro), C4 como P Zero Amarillo (medio) y C5 como P Zero Rojo (blando).

La estrategia ganadora el año pasado –utilizando con los mismos compuestos– fue una única parada, cambiando del medio al duro, y que utilizaron los tres primeros clasificados. Sólo tres corredores pararon más de una vez. Detalle importante: en 2020 se registró la sexta victoria consecutiva en el GP de Abu Dhabi por parte del detentor de la pole position.

Horarios y televisión

Domingo 12

Carrera en Vivo

09:30 ARG/CHI/PAR/URU 08:30 BOL/VEN 07:30 COL/ECU/PER

STAR+

Carrera en Diferido

18:40 ARG/CHI/PAR/URU 17:40 BOL/VEN 16:40 COL/ECU/PER

ESPN2