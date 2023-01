El staff del Ministerio de Cultura se calza zapatillas y ropa cómoda, para asistir al primer campamento cultural de esta gestión, en el balneario de Ruiz de Montoya, hoy sábado. Charlas sobre los institutos de teatro, danza, artes audiovisuales y sector artesanías, ocho talleres, almuerzo compartido, espectáculos y un cierre a puro chamamé son los hitos de esta osada apuesta. Que como corresponde a todo campamento, tiene los ojos puestos en el cielo, pero también la vocación clara de que se produzca el anhelado encuentro.

Como en todo campamento o propuesta al aire libre, el factor climático siempre juega un rol protagónico a la hora de tomar decisiones. Y en la previa del primer campamento cultural del programa “Cultura en Movimiento” eso se hizo notar, con un pronóstico inestable para las próximas horas. Sin embargo, desde el Ministerio de Cultura, en consonancia con el municipio de Ruiz de Montoya, se tomó la decisión de seguir adelante con el programa anunciado, poniendo el acento en las ganas de reunirse y sacar adelante todas las actividades previstas para la jornada, que se va a desarrollar en el Camping Municipal.

“Queremos reunirnos, queremos volver a encontrarnos, Y sabemos que este tipo de propuestas tienen siempre el riesgo del clima, sobre todo en nuestra provincia. Pero creemos que vale la pena asumir ese riesgo, para poder abrir las puertas del Ministerio en ese contexto informal, pero cercano a la gente. Donde vamos a poder nutrirnos con las charlas y talleres y también con el intercambio que se produzca”, expresó Joselo Schuap, ministro de Cultura.

La asistencia a esta propuesta es totalmente libre y gratuita, aunque se solicitó inscripción al mail [email protected].



Una jornada intensa

El espacio elegido para la cita es el Camping Municipal del municipio de Ruiz de Montoya. Las acreditaciones se realizan a partir de las 9 hs. El inicio formal está previsto a las 10hs, con palabras de apertura a cargo del ministro de Cultura Joselo Schuap y del intendente de Ruiz de Montoya, Víctor Vogel.

A continuación, siguen las charlas a cargo de Mario Giménez, representante del IAAVIM (Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones); Omar Holz, del IPTI (Instituto Provincial de Teatro Independiente); Gustavo Escobar, del IPD (Instituto Provincial de la Danza) y José Báez, de la Dirección de Artesanías del Ministerio.

Luego del almuerzo compartido (se deben llevar cubiertos), los asistentes podrán participar de alguno de los ocho talleres que se realizarán en simultáneo. A partir de las políticas de intercambio del Norte Grande Cultural, habrá talleristas invitados prevenientes de Chaco y Corrientes.

Cabe destacar que el traslado de muchos asistentes cuenta con el apoyo de la empresa Crucero del Norte.

Escenarios y chamamé

Finalizadas las reflexiones se habilitarán distintos espacios escénicos. A partir de las 17 hs en uno de ellos estará el grupo “Poesía de miércoles”, con la coordinación de Lucía Pérez Campos y la invitación a compartir poesía leída.

Luego seguirá el grupo “Teatro para duendes” con la obra «Circo», que pone en escena a la payasa “Común”, quien se reencuentra con su baúl para transformar el espacio y convertirlo en una gran carpa de risas.

A las 17:30 se presentará la cantante Claudia Torgen, de Montecarlo y a las 18 hs la murga “Golpe de Aire”, de Posadas.

La jornada se cierra con la realización del programa “De Misiones al Mercosur”, que se emite en directo por Canal 12 a partir de las 19 hs.



Ocho talleres

Los talleres que se van a dictar a partir de las 14 hs son

Taller de producción

A cargo de Rotzio.exe, artista multimedia, tesista en la Licenciatura de Artes Combinadas, diplomada en Dirección y Producción Audiovisual por la UNNE

Taller de bajo

A cargo de Clarisa Radke o “La Chula”, contrabajista, bajista, compositora, bajista de numerosas bandas de Chaco y Corrientes.

Taller de percusión

A cargo de Luciana Lueji, percusionista, candombera, activista

Taller “La transformación de la comunicación en el arte”

A cargo de Cecilia Rolón, licenciada en Relaciones Públicas y Comunicación y productora en NOVO Producciones y de “Los de Imaguaré”.

Taller de rap y rimas

A cargo de Sebastián de la Fuente, más conocido como “Killato, the Jason”. rapero de Misiones, que organizó las mayores competencias de freestyle de norte y es el mayor representante de la provincia a nivel nacional.

Taller de Canto

A cargo de Mariana Méndez Caldeira “Ronda”, artista y música, cantautora e intérprete vocal residente en Posadas.

Registro de canciones y obras musicales

A cargo de Julio César de Olivera, abogado, músico y productor, propietario de Nordeste Producciones (estudio de grabación con 12 años de trayectoria), asesor en autogestión musical, registro de obras y fonogramas ante los entes de Sociedad Colectiva (DNDA, SADAIC, CAPIF etc.).

Taller de Permacultura

A cargo de Juan Martín Buigues “Poi”, paisajista, educador, organizador y co creador de eco aldeas.