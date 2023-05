La cantante se encontraba en su casa cerca de Zúrich en Suiza. La noticia fue confirmada por el periódico “The Mirror”.

Tina Turner murió a los 83 años, según lo confirmó el periódico The Mirror. La artista estaba enfrentando una larga enfermedad en su casa cerca de Zúrich, en Suiza. “Un comunicado anunció que falleció pacíficamente y aseguró: ‘Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir’”, publicaron en el medio británico. Además, revelaron que se llevará adelante una ceremonia fúnebre privada para familiares y amigos cercanos.

Peter Lindbergh escribió un sentido mensaje desde el Instagram oficial de la artista. “Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Tina Turner. Con su música y su pasión ilimitada por la vida, cautivó a millones de fanáticos en todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana. Hoy despedimos a una querida amiga que nos deja a todos su mayor obra: su música. Toda nuestra más sincera compasión está con su familia. Tina, te extrañaremos mucho”, dice el mensaje que recolectó millones de likes.

En diciembre del año pasado, la cantante debió enfrentar la muerte de Ronnie Turner, el más joven de sus hijos, quien tenía problemas respiratorios y luchaba contra el cáncer desde hacía varios años. La artista ya había perdido al mayor de sus hijos, Craig Raymond Turner, quien se quitó la vida en julio de 2018, a los 59 años.

Tina Turner murió a los 82 años (Foto: Instagram / tinaturner)

La increíble historia de Tina Turner, la mujer que conquistó el mundo con su voz

La carrera de Tina Turner comenzó cuando era muy joven y casi de casualidad. La oportunidad llegó a finales de los 60, un día que asistió con su hermana al club donde tocaba Ike Turner and His Kings of Rhythm; ambas subieron espontáneamente al escenario a hacer los coros. En un momento Ike le ofreció el micrófono a su hermana Aillene y ella declinó; en cambio fue Tina quien se hizo cargo y dejó temblando al público entero, pero sobre todo a su anfitrión.

Tina Turner se convirtió en un ícono de la música (Foto: REUTERS/Romina Amato)Por: REUTERS

Primero hizo algunas grabaciones como Little Ann -su nombre es Anna Mae Bullock- pero pronto se quedó con Ike y el grupo pasó a llamarse Ike & Tina Turner. No fue un romance de amor pero finalmente se casaron. Solo a mediados de la década del 70 Tina logró escapar de este matrimonio abusivo y a la hora del divorcio no reclamó la separación de bienes, que a esa altura eran inmensos; le dejó todo a él, solo pidió conservar el apellido.

Así, de la nada, Tina Turner comenzó de nuevo su carrera como solista. A lo largo de los años cantó y grabó con músicos como Eric Clapton, David Bowie, Bryan Adams y Phil Collins. Entre otros galardonesganó 12 premios Grammy y en 2019, vendió a BMG su catálogo musical en 50 millones de dólares.

Con 60 años arriba del escenario, vendió más de 180 millones de álbumes. Entre sus mayores éxitos están “The Best”, “What’s Love Got To Do With It”, “Private Dancer” y “I Don’t Wanna Lose You”.

Tina Turner renunció a la ciudadanía estadounidense y se retiró en Suiza (Foto: REUTERS/Stefano Rellandini)Por: REUTERS

Después de sus orígenes humildes, una infancia de dolor y abandono, un matrimonio cargado de violencia y varias tragedias familiares, Tina Turner eligió retirarse de una vida marcada por sus éxitos musicales en un castillo en Küschnat, Suiza, porque renunció a la nacionalidad estadounidense.