El joven le dejó un colchón y una valija con su ropa en la vereda y el hombre tuvo que dormir en la calle. Ocurrió en Chubut.

Un hombre de 82 años terminó en la calle después de que su nieto le impidiera el ingreso a su propia casa. El hombre se fue unos días a otra ciudad para cumplir con un tratamiento médico y al volver se encontró con una valija con ropa y un colchón en la vereda.

El dramático episodio ocurrió en el barrio Perón de Trelew, Chubut. Según contó, el joven no lo dejó entrar y ni siquiera le dirigió la palabra. “No tengo idea cuál es el capricho que tiene conmigo”, expresó el jubilado, decepcionado por la actitud de su nieto.

Bartolo Sánchez, tuvo que dormir en la calle, acercó el colchón al alambrado de su casa, ubicada en Pellegrini Norte al 600, y pasó la noche la intemperie en el frío de la Patagonia. El abuelo asegura no saber cuál fue la razón del despiadado accionar del joven: “Nunca lo desconocí como ahora”, aseguró en diálogo con el diario Jornada.

El hombre había pasado unos días en la localidad de Dolavon por un tratamiento médico y estuvo quedándose en la casa de una médica: “Esa doctora me tuvo hasta el día de hoy, pero como se enfermó no me pudo atender más y me trajo acá”, explicó.

Nibia Concha, una sobrina que vive en la misma cuadra, advirtió la situación al día siguiente y actuó de inmediato: “Él es mi tío, cómo lo voy a dejar en la calle”, dijo la mujer, que lo invitó a pasar a su casa y le ofreció un plato de comida a la hora del almuerzo.

“Todos los vecinos están de testigos de que él vivió siempre acá. Se fue unos días y ahora que volvió no lo deja entrar. Y es su abuelo, ¿qué haría con un extraño?”, expresó indignada.

Según informó el portal LM Neuquén, Bartolo tuvo que asesorarse con un abogado, que le indicó que deberá presentarse ante el Juzgado de Familia acompañado del acta policial correspondiente para formalizar la denuncia. Mientras tanto, la familia busca hacer recapacitar al joven para resolver el conflicto lo antes posible.