«Doy un paso al costado», dijo Carlitos Tevez al terminar el torneo local y se despidió de Rosario Central. Tras dirigir 23 partidos (22 del torneo local y uno de la Copa Argentina), decidió apartarse de la institución y ahora, lejos de las canchas, confesó que el fútbol lo agotó.

El año pasado oficializó su retiro del fútbol, a los pocos tiempo asumió como entrenador del Canalla donde estuvo al mando hasta el final de la temporada. Al repasar lo que vivió en los últimos meses, respondió tajante: “No extraño el mundo Boca, ni el fútbol porque me agotó».

Si bien actualmente no tiene ningún acuerdo firmado para 2023, a los pocos días de terminar su vínculo con Central, su nombre comenzó a tomar fuerza para dirigir a Independiente. «Apenas salí de Rosario Central, me llamaron de Independiente”, relató en una entrevista con Radio Mitre y aseguró que no tiene «la necesidad de salir a dirigir cualquier cosa».

Su salida de Central causó un fuerte revuelo y el ex Boca Juniors confirmó: «Tuve la chance de quedarme en Central, pero no me quedé por un tema político”. En su momento había detallado que dejaba el club debido a que el cambio en la fecha de las elecciones y lo politizado que se encontraba la institución eran las principales razones que lo convencieron para dar un paso al costado.

Aun así, a la hora de analizar su primera etapa como entrenador en la que consiguió seis triunfos, 10 empates y siete derrotas, relató: «El ser entrenador fue una buena experiencia, me encanta. La parte de la estrategia fue lo que más me gustó”. Y agregó: «Estoy disfrutando de los momentos. Estoy con la familia en la estancia que tengo. Me gusta disfrutar del cariño de la gente”.

El Mundial y Messi

Carlitos también contó cómo vivió la conquista de Argentina en el Mundial de Qatar y confesó: “Seguí poco el mundial. Seguí mucho a Francia porque era un equipo que me gustaba”.

Y cerró: “No le escribí a Messi porque debe tener el teléfono a explotado. Me da mucha alegría que mis hijos griten los goles de él”.