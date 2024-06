Este sábado 8 de junio continuará el campeonato de fútbol masculino en el marco de los Juegos Deportivos Ciudad Universitaria.

La jornada se vivirá en el Campus de la Universidad Nacional de Misiones (Ruta Nacional N° 12), con los siguientes partidos: 9 horas, Exactas vs. Económicas; 10 horas, UGD vs. Albergues; y 11 horas, Enfermería vs. UFSPM.