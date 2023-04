En un encuentro virtual, los principales líderes del partido se quejaron por el anuncio de las elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires. No invitaron al jefe de Gobierno. Por el larretismo sólo participaron Diego Santilli y Eduardo Macchiavelli

“Nadie que tiene la lapicera circunstancialmente puede decidir solo, sin consultar al resto”. Lo dijo Mauricio Macri, visiblemente enojado, durante un Zoom que se hizo esta mañana de la conducción nacional del PRO. Se refería a Horacio Rodríguez Larreta, el único ausente “por cuestiones de agenda”, dijeron algunos. El larretismo asegura que su jefe no fue invitado. Por su sector sólo estuvieron Diego Santilli y Eduardo Macchiavelli, receptores de las críticas del resto.

El tenso encuentro permitió que se acumularan quejas contra el anuncio del jefe de Gobierno de que habrá elecciones concurrentes en la ciudad de Buenos Aires, pero no se tomó ninguna decisión. Sólo la promesa de que habrá una próxima reunión presencial para seguir hablando del tema.

Además de Macri, Santilli y Macchiavelli, participaron Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Humberto Schiavoni, Federico Angelini, Federico Pinedo, Fernando de Andreis y Laura Rodríguez Machado. Los larretistas presentes en el Zoom, obviamente, se llevaron la peor parte: tuvieron que escuchar las críticas contra el alcalde porteño, dieron explicaciones sobre la decisión del jefe de Gobierno y estuvieron en la mira permanente por el enojo del ex presidente: “Como buen soldado larretista, defendés lo indefendible”, le dijo a Macchiavelli.

Este lunes, en medio de la conmoción en el PRO por el anuncio electoral de Larreta, estaba previsto que se hiciera un encuentro del Consejo Nacional partidario, pero se canceló. En su lugar, Bullrich invitó al Zoom a la medianoche del lunes para esta mañana a las 9, y se prolongó durante una hora y media. Rodríguez Larreta se enteró a la madrugada que había sido excluido, según sus allegados.

Mauricio Macri tuvo una postura muy dura contra las elecciones concurrentes porteñas en un Zoom del PRO

El ex mandatario, ofuscado, dijo que le había molestado que aseguraron el fin de semana pasado que el jefe de Gobierno no había tomado ninguna decisión sobre las elecciones concurrentes, pero “hacía varios días que tenía filmado el video”. “Me siento engañado”, bramó.

Macri fue el tuvo la postura más enérgica durante el encuentro. “Nadie que tiene la lapicera puede definir solo, sin consultar al resto -afirmó en el comienzo-. Cuando fui jefe de Gobierno siempre consulté a la mesa del partido y a veces se resolvieron cosas en las que no estuve de acuerdo, pero quizás eran mejores para el espacio. Esto fue lo que no se hizo en este caso”. Eduardo Macchiavelli (en el centro de la foto) fue el destinatario del enojo de Mauricio Macri en el Zoom del PRO

Macchiavelli tuvo a su cargo dar las explicaciones técnicas que fundamentaron la convocatoria a las elecciones concurrentes en la ciudad, pero enseguida recibió la descarga de sus rivales internos: “No es una cuestión técnica, sino política. No podemos poner en riesgo la ciudad”, coincidieron en responderle Bullrich, Vidal y Ritondo. Casi acorralado, el referente larretista estuvo sin aliados los primeros 45 minutos: Santilli se conectó más tarde porque tenía pautada una consulta médica.

La convocatoria de Bullrich, que reemplazó la del Consejo Nacional del PRO, donde la relación de fuerzas interna es más pareja, apuntó a los mismos dirigentes que participaron el año pasado de los almuerzos organizados por Macri en restaurantes de Puerto Madero, la Costanera y Monserrat. Sin embargo, el larretismo asegura que esta vez su jefe fue excluido, mientras que sus rivales deslizan que fue invitado al encuentro virtual y explicó que no podía conectarse por cuestiones de agenda.

“Lo hicieron a propósito para atacarnos y que después se difundiera la reunión. Fue una sesión de escarnio”, interpretaron allegados al jefe de Gobierno luego de que terminó el tenso Zoom. Desmintieron, además, que Larreta haya filmado con anticipación su anuncio sobre las elecciones concurrentes y revelaron un dato novedoso: el alcalde porteño grabó cuatro videos la semana pasada, con cuatro variantes sobre la modalidad electoral en la ciudad, porque tenía que irse de viaje a España y aún no tenía la decisión tomada. Recién el fin de semana lo resolvió y por eso lo anunció el lunes. Mauricio Macri y Patricia Bullrich

Para el larretismo, fue curiosa la molestia de Macri por la ausencia de Rodríguez Larreta en el Zoom de esta mañana. “Es una falta de respeto”, sostuvo. Allí le aclararon que no había sido invitado. “Pero es de la mesa ejecutiva del PRO, tenía que estar”, dijo el ex presidente. Ninguno de los promotores del encuentro, según trascendió, se hizo cargo de la presunta decisión de excluir al jefe de Gobierno.

La escenificación del malestar de “los halcones” por el anuncio electoral de Larreta confirma que será muy difícil alcanzar una tregua interna en el PRO. Para colmo, trascendió que el encuentro del jefe de Gobierno y Jorge Macri, este lunes a la tarde, en el Teatro Colón, no fue buena y estuvo cargada de reproches: “No sé si estás en condiciones legales de competir”, le habría dicho Rodríguez Larreta al primo del ex presidente en alusión a los cuestionamientos hacia su candidatura porque no cumpliría con los requisitos de la Constitución de la Ciudad, que establece que los postulantes deben haber vivido 5 años en el distrito. Esta mañana, en diálogo con Marcelo Longobardi, el jefe de Gobierno se refirió al tema: “Yo hablé con él (por Jorge Macri) y de alguna manera nos mostró toda la evidencia que dice que puede ser candidato, pero la última palabra la tendrá la Justicia”.

En esa entrevista, Rodríguez Larreta también aseguró que“la unidad del PRO y de Juntos por el Cambio está más garantizada que nunca”. El Zoom de esta mañana dejó otra sensación.

Infobae